“No quiero ser comparsa de nadie”: Néstor Duarte

Fabián Pérez

Para no manchar su reputación como abogado y como político, Néstor Duarte Limón declinó la invitación para asumir la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Municipal en Navojoa.

El litigante y militante de Morena aseguró que su decisión de rechazar el puesto fue que el fin de semana Seguridad Pública implementó retenes policiacos en algunos puntos de la ciudad.

“Para mí los retenes son un agravio a la sociedad. Yo no podría estar en contra de la sociedad por ningún motivo. No me resultaría ético ser comparsa de violaciones a los derechos humanos, por parte de los que dicen ser quienes nos cuidan,” expresó.

Pretende ser congruente con el decir y el hacer, expuso, para guardar su lealtad como persona.

“Profiero mi lealtad a mi propia persona y a la sociedad, en lugar de guardar lealtad a quien pretende darme de comer. Soy vanidoso y seguiré siéndolo, cuidando de seguir siendo íntegro,” mencionó.

Duarte Limón asegura que lleva 27 años en la política, por lo que buscará ser congruente con lo que ha luchado por estos años.

Dijo que a pesar de que las conductas desarrolladas por Seguridad Pública son contrarias a Morena, seguirá desde este espacio político aportando al Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades.

Aunque aclaró que cuando haya que señalar irregularidades lo hará de manera pública, como lo ha hecho en los últimos años como ciudadano.

Precisó que por lo pronto solicitará información de cada uno de los funcionarios que trabajan dentro del Ayuntamiento y todos los datos que sean necesarios para que se haga respetar el estado de derecho.

Dijo que si existen casos de nepotismo en Navojoa, como en otros municipios está ocurriendo, en su momento lo señalará. “Porque se supone que debemos ser congruentes con lo que hemos detestado”.