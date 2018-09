No miden peligro los secundarianos

Cruzan por entre los autos y pueden ocasionarse accidentes



Por: Roberto Aguilar

Padres de familia reportan una falta de educación en los cruceros por parte de los alumnos de la Secundaria Othón Almada, los cuales cruzan por media calle, sin poner atención al flujo vehicular.

Temen que esta situación termine en algún momento en accidente fatal, por lo que piden prestar atención en este crucero a las horas de entrada y salida escolar.

Los puntos críticos son a la una de la tarde, donde la intersección Sosa Chávez – No Reelección se encuentra congestionada de tráfico debido a la salida de estudiantes del turno matutino de dicha institución, así como la entrada de estudiantes; además del tráfico común que involucra la salida de muchas personas de su trabajo.

Carina Murillo Otero, madre de familia que recoge a su hija menor del turno matutino y al mismo tiempo deja a su hijo mayor en el turno vespertino, manifestó que los jóvenes cruzan sin percatarse de la venida de un automóvil en dicho cruce.

Destacaron que el tráfico no es un factor que se vea involucrado en esta problemática, debido a que los semáforos y la atención de agentes del Departamento de Tránsito durante este periodo en la zona, aminoran esta situación, pero algo que es imposible controlar es la voluntad de los jóvenes al lanzarse a cruzar la calle sin percatarse de sus alrededores.

“El problema son los chicos, que se cruzan sin fijarse si viene carro, o si el semáforo está en rojo para poder cruzar”, manifestó.

El cruce a media calle por parte de los estudiantes, es otro problema importante, debido a que, en su paso, se atraviesan entre los vehículos que esperan luz verde para poder reanudar su tránsito por la vialidad, y no miden el peligro al que se arriesgan con estas acciones.

Por su parte, autoridades del Departamento de Tránsito exhortan a los jóvenes a hacer conciencia sobre los riesgos a los que se someten por este tipo de acciones, y así llevar control a estas contingencias de tráfico.