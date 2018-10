Necesita el PRI replantear una nueva agenda, señala

Gerardo Armenta

(Primera parte)

La dirigente del PRI dijo: “No me asusta estar en la oposición”.

María Remedios Pulido Torres señaló que en su caso eso es así, porque, según definió, la vida misma equivale precisamente a estar en la oposición.

“Siempre tendrás que ir cuesta arriba”, añadió.

Al final de todo, explicó, hay que seguir trabajando “en lo personal y como partido”.

Explicó que el PRI, a diferencia de lo que pudiera pensarse, tuvo en Navojoa una gran participación electoral, en tanto que fue el Municipio que más votos priistas recibió en todo el Estado durante la pasada elección.

Y consideró:

“Los más de 22 mil votos logrados no son cualquier cosa”, comentó.

Contadora egresada de la Universidad de Sonora, dos veces tesorera municipal en Navojoa, ex candidata a la Alcaldía y hoy regidora, a María Remedios Pulido Torres se le preguntó por el actual papel de la mujer en política. Y respondió así:

–Creo que la participación de la mujer siempre será importante en todas las áreas desde nuestros hogares y, por supuesto, en la comunidad. Sabemos que la mujer aporta más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto. Y es importante mencionar la capacidad que le distingue. También debe reconocerse que ha sabido cumplir sus responsabilidades en equipo. Este es un gran mérito. Esta es también la mejor fórmula entre hombres y mujeres para estar sumando esfuerzos y tener mejores familias y mejores comunidades. Pienso que siempre será importante participar así: en comunidad. Vivimos en una sociedad. Y por eso también es importante comprometerse con su desarrollo.

–¿Pero es real o efectiva la

participación de la mujer en política?

–Yo creo que sí.

–¿Cómo demostrarlo?

–Lo vimos ahora en el cambio de poderes.

–¿Dónde?

–Aquí en Navojoa.

–¿Qué pasó en Navojoa durante

el cambio de poderes?

–Una imagen que ilustra muy bien lo que platicamos.

–¿En qué forma?

–Una imagen donde hubo una presidenta saliente, una presidenta entrante y una gobernadora en turno. Creo que esa imagen muestra cómo el camino se está aperturando con trabajo. Y reconociendo el esfuerzo y la capacidad que tienen tanto el hombre como la mujer. Creo que los dos podemos dar mucho a la comunidad. Y en este sentido hay que decir que se están abriendo espacios. No me parece que deban ser por ley. Pero tanto el hombre como la mujer se merecen tales espacios.

–Dicen que para andar en política se necesita sensibilidad. La mujer es mucho más sensible que el

hombre. Por eso, ¿la mujer es

superior al hombre en política?

–Bueno, definitivamente la mujer ha mostrado a través del tiempo una gran sensibilidad. Pero yo creo que la sensibilidad no es cuestión de género.

– ¿Por qué?

–Porque tanto el hombre como la mujer saben comprometerse con las causas en que participan. Y para mí es importante la participación de uno y otra.

– ¿Entonces actualmente en

política no hay una forma o

especie de batalla de géneros? Yo entendería que antes sí la hubo. ¿Es real hoy la equidad de géneros?

–Bueno, te puedo decir que en mi caso personal me ha tocado trabajar y participar mucho con hombres. Y la verdad es que saben hacer equipo. Y creo que también esa es nuestra gran tarea: Hacer equipo con ellos. Esta misma tarea de equipo la hacemos en nuestros hogares. Porque es la única forma de sacar adelante a nuestros hijos, a nuestra familia. Un propósito así se logra con mucho diálogo, comunicación, sumando esfuerzos. Nadie es todopoderoso.

–Políticamente hablando, ¿el

hombre le tiene envidia a la mujer?

–Yo creo que no.

– ¿Es convicción suya?

–Sí. Yo creo que no. Las cosas las veo al contrario.

– ¿Cómo ve las cosas en ese

sentido?

–Veo a muchos hombres apoyando la participación política de la mujer.

– ¿Imagina usted el día de

mañana un lugar municipal,

estatal o federal gobernado

sólo por mujeres?

–Sí me lo imagino. Porque así era antes. Es decir, cuando el hombre era el único que gobernaba. Yo pienso que los equilibrios siempre serán mejores. Sí. Siempre serán mejores. Todos nos ocupamos. Porque nadie tiene las fórmulas secretas. En lo que estamos hablando es muy importante no perder de vista lo que significa la suma de esfuerzos. Y la verdad es que, por ejemplo, cuando voy a tomar una decisión, para mí siempre es importante escuchar el punto de vista de mi pareja. ¿Por qué? Porque él está viendo otras cosas que uno no alcanza a ver. Y lo mismo pasa en el trabajo y en la comunidad, donde es importante escuchar las diferentes expresiones para tomar la mejor decisión.

– ¿Usted no cree en que exista una carrera entre hombre y mujer para ver quién llega primero a la meta?

–No. Para nada. Yo he tenido tanto el apoyo del hombre como el de las mujeres. Y por supuesto: Aquí mismo en mi despacho el trabajo lo hago con hombres y mujeres. Creo que esto es de sumar esfuerzos. Pienso que así es la única fórmula.

–Cualquiera diría que políticamente las cosas han estado mal en un país como el nuestro desde hace mucho tiempo. ¿No podrían haber estado mucho más bien con

mujeres al mando?

–Pienso que todo es parte de un proceso.

– ¿Cómo?

–Venimos de una cultura en la que nuestros padres trabajaban y nuestras madres estaban en el hogar. Pero poco a poco se ha dado un cambio que se tiene que asimilar. Un cambio en el que la mujer debe organizarse porque son muchas las funciones que desarrolla. También es importante el punto de equilibrio. Sí hay que participar en comunidad. Pero sin olvidar que primero es tu familia, por lo que hay que saber guardar los equilibrios necesarios. Y la única manera en que es posible hacer esto es con el apoyo de otros. Nunca nadie será absoluto. Este es un proceso que poco a poco se ha venido dando. Hay que realizar grandes esfuerzos. Pero sin olvidar que la participación de todos es importante.

– ¿El hogar no es el destino

fundamental o necesario de la mujer?

–El hogar es el núcleo de la sociedad. Creo que es importante cuidarlo. La familia es quien te da la fortaleza espiritual. Sabes que quienes forman parte de tu familia siempre van estar ahí. Y esta es una real aportación a la sociedad. En este sentido, la familia siempre será el número uno. Y todas las demás participaciones que es preciso hacer, deberán de llevar un deseable equilibrio.

– ¿Las jerarquías existenciales de

una mujer deben empezar en y con el hogar?

–Sí. Porque no puedes estar dando lo que no tienes en el ámbito laboral o en la comunidad a que perteneces. Aunque para mí el punto de equilibrio siempre será importante. Siempre.

– ¿Ese punto de equilibrio es algo así como un principio matemático, filosófico, social, económico?

–Fíjate que hace muchos años platicaba con amigos. Y llegamos a la conclusión de la importancia que reviste ese punto de equilibrio en todo.

– ¿Por qué?

–Porque es importante equilibrar todos los aspectos del ser humano. Para mí, el trabajar en un sentido, me hace pensar que eso le dará tranquilidad por lo menos a mi persona. Y yo sí tengo muy claro que la aportación real de uno a la comunidad es con la familia. Podrás participar de una u otra forma. Pero algo muy claro es definitivamente la familia.

–Voy a formularle una pregunta

cuya respuesta podría parecer

obvia. ¿A usted le gusta la política?

–Me gusta participar en mi comunidad. Hoy más que nunca los ciudadanos tenemos muy clara la forma en que podemos incidir en nuestra comunidad para lograr mejores resultado. Sí. Me gusta participar. Siempre lo he hecho desde diferentes trincheras. Desde que estaba en la escuela primaria me tocó participar como jefa de grupo. Y así hasta la universidad donde también me tocó participar en este sentido. Y lo he hecho también en mi vida profesional en cámaras y organismos empresariales, al igual que en el mismo Gobierno municipal. En muchos de los lugares en que he estado lo hice de manera altruista. Me gusta esa forma de hacer las cosas. Es muy importante participar en la comunidad. No podemos estar pensando únicamente en nuestra particular situación. No podemos estar pensando sólo en “con que coman mis hijos es suficiente o en que “mis hijos estén en las escuelas que yo quiera”. No. Yo creo que, con base en el equilibrio, el individuo o la persona deben ir más allá de eso. Y además actualmente yo veo a muchos navojoenses comprometidos.

–Y ya que menciona el tema, ¿cómo está Navojoa en estos momentos?

–Navojoa es una gran ciudad conformada por ciudadanos cuya mayoría de ellos están comprometidos en su cariño por la ciudad.

– ¿Pero usted cómo ve a Navojoa?

–Pienso que hay mucho que hacer en estos momentos.

– ¿En qué aspectos, por ejemplo?

–Hoy vemos como algunos de los principales servicios públicos están deteriorados. Y creo que en ese sentido deberemos tener resultados.

– ¿Qué hay que hacer?

–Tenemos muy claro cuáles son los servicios públicos municipales que más demanda la gente.

– ¿Cuáles, por ejemplo?

–Hay muchas áreas de oportunidad. Sabemos que hay robos en las colonias y las comunidades. Y la gente no denuncia. ¿Qué hace la gente? Pues piensa: “Van a decir que no tienen unidades para acudir a los llamados”. Y de verdad que te da tristeza cuando llega la Policía y lo hace en moto o en una unidad que te hace pensar que no hay equipo para cuidar a la ciudadanía. Y esto, lejos de darte seguridad, te da tristeza al ver cómo está el tema de la Seguridad Pública. Y así nos podemos ir a otros ejemplos.

– ¿Cuáles podrían ser?

–Hoy estamos sufriendo tanto el tema de las malas vialidades como el tema de la recolección de basura. Y esto pasa en tiempos que no son de lluvias. Además, un problema muy fuerte es el tema del agua potable. Estos son casos que duelen y en los que hay que trabajar.

– ¿Están mal las cosas en Navojoa?

–Definitivamente se ha avanzado. Pero se debe continuar con una agenda de trabajo muy clara.

– ¿Pensaría usted que a Navojoa se le juntaron todos los problemas en esta particular coyuntura social y política por la que atraviesa?

–Es importante hacer un análisis muy claro y muy objetivo al respecto.

– ¿Cómo habría que empezar ese análisis?

–Los recursos de un municipio, Gerardo, tú lo sabes, de cualquier Municipio, son limitados. Por eso la importancia de formular un análisis para ver si los recursos los estamos utilizando de la mejor manera, en forma mesurada, de manera austera, para tener mejores resultados con menos recursos. Creo que se puede hacer. Hoy el tema de las vialidades es también con mucho el tema de las lluvias. Lo sabemos. Conocemos los efectos de los fenómenos naturales. Pero sí es posible lograr mayor eficiencia con los recursos de que se dispone y hacer el trabajo que nos corresponde para tener mejores resultados.

– ¿Pero cómo hacer eso?

–Hay que cuidar el gasto corriente. Vemos que hay algunos rubros que se pueden modificar. Tenemos todo el año para hacer modificaciones al presupuesto. No es preciso hacerlas sólo una vez al año. Y, en este sentido, es importante reorientar el gasto.

– ¿Por qué o para qué?

–Porque no se puede ir todo al gasto corriente. Por ello, es claro que para resolver los problemas que tenemos en Navojoa, se necesitan recursos.

– ¿Navojoa es un Municipio pobre en los aspectos económicos, financieros?

–No, no. Creo que es importante apoyarse mucho en el tema de la promoción económica. Estimo que Navojoa tiene buenas condiciones que pueden ser atractivas para la promoción económica. Tiene también un buen clima laboral. Por mi trabajo me toca ver negocios de Hermosillo, Agua Prieta, Huatabampo y de otras ciudades. Y vemos que el clima laboral de Navojoa es bueno y eso representa un atractivo para la inversión. Y considero muy importantes que personas expertas en la materia, es decir en la atracción de empresas, pueden incorporarse aquí en la toma de decisiones. En Ciudad Obregón se formó en la administración pasada el Consejo de Promoción Económica. Y, a tan sólo dos años de su establecimiento, ya dio resultados al generar 3 mil 620 empleos directos. Y esto es producto de una labor de organización.

– ¿Navojoa tiene Copreco?

–No tiene. Copreco es una iniciativa nueva que se está dando en nuestra ciudad vecina. Pero aquí no hay un organismo de esa naturaleza. Creo que sería pertinente que en Navojoa existiera un consejo de esa misma naturaleza. Es importante tener objetivos muy claros en materia de promoción económica. Es la única forma de avanzar en esta materia: con una agenda muy clara y con la participación de expertos en la materia. Y luego hay que ponerse a tocar puertas.

– ¿Para qué tocar puertas?

–Las empresas no llegan solas. Y sabemos que Navojoa es un lugar atractivo para la inversión. Hay empresas que ya se establecieron en nuestra ciudad.

– ¿No será también que a Navojoa le falta un sector empresarial más interesado en la materia, más activo en la promoción económica?

–Creo que es importante la participación de todos. Aquí la fórmula es gobierno y ciudadanía. En Navojoa hay muchos empresarios que tienen mucho que aportar. La capacidad de organización que pueda hacerse valer en esta materia es un vehículo que puede ofrecer muy buenos resultados.

– ¿En Navojoa hay pobres, social, económicamente hablando?

–Sí los hay.

– ¿En qué medida?

–Lo planteó así: en Navojoa hay pobreza. Hemos tenido la oportunidad de visitar todas las comunidades de nuestro Municipio, y sí, efectivamente, hay pobreza.

–Como dirigente de un partido político que es usted, ¿cómo enfoca la situación de pobreza existente en Navojoa?

–A partir de las visitas que hemos hecho a las comunidades, tenemos muy claro lo que quiere la gente. Y también tenemos muy claras las grandes necesidades que existen en las comunidades. Pero, Gerardo, no nos vayamos muy lejos y pensemos en nuestra ciudad.

– ¿Qué hay en nuestra ciudad?

–Ves en su entorno una gran pobreza y una gran marginación. Esto duele. Este es también un tema muy importante para la agenda municipal.

– ¿Una cosa es el centro urbano navojoense que conocemos y otra muy distinta las colonias y las comunidades rurales?

–Sí, sí. Fíjate que hace unos días me tocó estar en Tesia. Y me tocó el caso de una persona de la tercera edad que se puso mala. Y no había ni siquiera un lugar donde tomarle la presión. Te duele advertir las carencias existentes en las comunidades. Es triste ver casos como el que platico que ponen de manifiesto la falta de requerimientos mínimos de salud. En Pueblo Mayo me tocó el caso de una madre de familia con una hija enferma que no podía salir de ese lugar por el mal estado del camino.

– ¿Cómo está su quehacer como dirigente del PRI lo local?

–Estamos trabajando en el sentido que se requiere, porque es importante hacerlo, porque es importante escuchar todas las diferentes expresiones. Es importante replantear una agenda partidista donde la voz de mando sea lo que la ciudadanía nos está indicando. Porque es preciso entender entenderlo: en el PRI necesitamos una nueva agenda con nuevos objetivos. Esto es algo que debemos asumir. Y quien no lo entienda tendrá que hacerlo a la brevedad necesaria.

– ¿El PRI en Navojoa está hoy de plano en un mal e inconveniente momento?

–Bueno, debemos reconocer que el PRI tuvo en Navojoa una gran participación electoral.

– ¿En qué forma?

–El Municipio de Navojoa fue quien logró el mayor número de votos priístas en todo el Estado de Sonora durante la pasada elección. Nosotros en el PRI navojoense somos los únicos que alcanzamos cinco regidurías en unión con el Panal. Ahora sí que somos el mejor perdedor de todo el Estado.

– ¿Pero perdedor al fin y al cabo?

–Así es. Perdedor sí. Pero el PRI obtuvo aquí más de 22 mil votos de los navojoenses. Y esta cifra no es cualquier cosa. Con esa votación la gente nos mandó un mensaje. Y por eso estamos en la obligación de responderle a la gente.

–¿Qué se siente estar en la oposición? ¿Se siente un poco gacho?

–No. Fíjate que no. Yo en lo personal estoy impuesta a estar en la oposición.

– ¿En qué forma?

–La vida misma es estar en la oposición.

– ¿Por qué?

–Porque siempre tendrás que ir cuesta arriba. Nada es fácil en la vida. Por eso, estar en la oposición en estos momentos en el PRI de Navojoa, no es algo que me asuste. Al final de todo, hay que seguir trabajando en lo personal y como partido.

–Pero el PRI casi siempre había sido un partido ganador en Navojoa. ¿Le cambió la suerte?

–Sí. Había sido un partido ganador. Pero tenemos que reconocer que algo ha ocurrido que en este momento los ciudadanos han elegido otra opción. En este momento, los ciudadanos de Navojoa optaron por una presidenta municipal que no es emanada de nuestro partido. Este es un mensaje muy importante. Tenemos que abrazar las causas ciudadanas. Porque lo que la gente quiere son respuestas para sus necesidades. Tenemos muy claro cuáles son esas necesidades. Y por eso es importante hacer la respectiva agenda de trabajo.

–¿Podrá el PRI de nueva cuenta abrazar causas o necesidades populares? ¿No podría pensarse que su tiempo histórico ya se agotó?

–Es importante tomar decisiones. Escuchar y valorar los planteamientos de la gente. Y no se trata sólo de escuchar a los que son priistas. Hay que escuchar a la gente. El PRI, a través de su historia, ha sabido salir adelante después de procesos complicados.