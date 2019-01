No más provocaciones

Las facturas que dejó la Serie del Caribe Jalisco 2018 comenzaron a cobrar­se antes de Navidad y si­guen en los playoffs.

Los Tomateros acusa­ron un ambiente hostil y falta de apoyo durante la justa caribeña y ahora los Charros siente que están en medio provocaciones en sus juegos en el Estadio de Culiacán.

“Sigo sin entender por qué caer en la provocación o en algo que genere vio­lencia”, comentó Salvador Quirarte, presidente del Consejo de Administración del equipo. “En Charros es­tamos totalmente en contra de eso, recibiremos al equipo con toda la apertura, tran­quilidad, amistad y buena voluntad de que se sientan cómodos y confortables.

“No voy a permitir que haya alguna actitud como la que ha venido haciendo Cu­liacán desde los últimos jue­gos, de burla y provocación, en Charros no existe eso”.

Todo comenzó por unas canciones en el sonido local. Primero, en Zapopan sonó “El Mechón” cada vez que el mánager Benjamín Gil cam­biaba de pitcher, además de “¿Y todo para qué?” y “Las Golondrinas” cuando Méxi­co se despidió del torneo.

El 21 de diciembre y el 1 de enero, en Culiacán se escuchó “El Mechón”, canción con la que se iden­tifica Sergio Romo, cuando los Tomateros le sacaron el juego al lanzador de Jalis­co, junto con la imagen en pantalla de un aficionado que lloraba, con gorra de los Charros.

“Ahora que venga Culia­cán nos vamos a manejar con todo respeto, seremos muy respetuosos del resul­tado, como lo que sí tengo claro es que ellos no han sido muy respetuosos, no tienen por qué burlarse de la gente, no tiene porqué tener ciertas actitudes que no nos llevan a ningún ca­mino”, agregó Quirarte.