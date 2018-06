“No le tenemos rencor”, dice “El Bronco” al INE

EL UNIVERSAL.-

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, aseguró que no tiene rencor en contra del INE y que cuando termine la elección invitará a los consejeros a recorrer el país para verificar que no hizo trampa.

“Ustedes saben que el INE me quitó tiempo de campaña y todavía me sigue acusando de muchas cosas, y ¿cuántos de ustedes me firmaron, alguien les pagó por sacar firmas? Así está la institución que va a ser el árbitro de la elección, pero no le tenemos rencor, porque ‘El Bronco’ no le tiene rencor a nadie, pero pasada la elección voy a invitar a los consejeros del INE a recorrer el país, y verifiquen si hicimos mal o bien las cosas”.