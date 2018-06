No hay quien regule tarifas médicas: Bojórquez

Por: Fabiola Navarro

No existe alguna institución que regule las tarifas que cobran los médicos generales o con alguna especialidad por consulta y eso ocasiona que los precios varíen.

Según el doctor Teodoro Bojórquez Durán, el hecho de que no exista alguna instancia reguladora ocasiona que algunos galenos particulares cobren precios no accesibles para toda la población.

“Que exista una tarifa real, definitivamente, no existe. No hay una dependencia real que regule el cobro de las consultas, ni de médicos o de dentistas o cualquier profesión. La calidad profesional tiene un costo y en ese sentido hay médicos que se creen muy capaces y con base en esa capacidad cobran o definen los precios de sus consultas”, resaltó.

Señaló que también las tarifas médicas varían según la zona, ya que en la periferia o en colonias marginadas hay médicos que cobran sus consultas a precios accesibles, mientras que otros atienden a un sector con mayor capacidad económica.

Expuso que hay farmacias particulares que ofrecen consulta médica a bajo costo, entre los 30 y los 50 pesos; sin embargo, hay ocasiones que “dejan mucho que desear en cuanto a calidad y calidez en atención”, puntualizó.

Reveló que hay profesionales de la salud, hombres y mujeres, que se dedican a hacer labores altruistas y realizan jornadas médicas fuera de sus consultas particulares, para que la población que no pueda pagar una cita privada pueda acceder también a estos servicios.