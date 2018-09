No desean dejar sus viviendas

A pesar del “remojón”, las familias prefieren quedarse a cuidar su patrimonio

Fabiola Navarro

Pese a estar en condiciones de extrema vulnerabilidad, familias se niegan a abandonar sus hogares e irse a refugiar a cualquiera de los albergues que habilitó la Unidad Municipal de Protección Civil.

Durante un recorrido por las colonias marginales, algunas personas coincidieron en no dejar sus casas por temor a que les roben sus pertenencias, ya que además de la extrema pobreza, la inseguridad es el sello principal de esas colonias.

Jazmín Angélica Lauterio Pérez, madre de familia y vecina del llamado fraccionamiento popular urbano, ubicado a espaldas de Villa Fontana, comentó que teme dejar su casa y le quiten su patrimonio.

“No nos vamos porque tengo miedo que nos quiten lo poquito que tenemos, a mi casa le falta mucho, como láminas para el techo, pero poco a poco me he hecho de cosas que si me voy me las van a robar”.