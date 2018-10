No dan respuesta manifestantes: Ramírez Calderón

Por: Francisco Minjares

Ciudad Obregón, Sonora.- Los manifestantes que ya tienen una semana en las afueras de la comisaría de Cócorit no han dado respuesta a la invitación de diálogo para sumarse al proyecto de la autoridad, informó la comisaria Martha Elena Ramírez Calderón.

La titular de la comisaría manifestó que no ha podido entrar a la comisaría en esta semana, pero en estos día se ha dedicado a trabajar en las calles y aprovechar para escuchar las demandas de la ciudadanía.

Señaló que, “estamos en la calle, escuchando a la gente, ahí ya estamos trabajando, hemos invitado a los manifestantes a dialogar y a sumarse al proyecto pero no nos han dado respuesta, no quieren hablar, entonces no sé qué quieren”.