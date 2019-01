Niña se quita la vida en Día de Reyes y deja carta a su mamá

Una niña de 10 años se quitó la vida el día de los Reyes Magos y dejó una carta a su madre en el municipio de Cosío, Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron en la comunidad Refugio de la Providencia, al norte del estado de Aguascalientes, durante la mañana del 6 de enero.

El día de los Reyes Magos, la menor se ahorcó dentro de su casa y dejó una carta a su madre.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado se enteró por medio de un reporte inmediato, por lo que a las 6:00 de la mañana elementos de la policía y paramédicos arribaron al lugar, donde confirmaron que la menor ya no esta con vida.

Por su parte, la Dirección General de Investigación Pericial confirmó que la causa de la muerte de la niña fue asfixia por ahorcamiento.

El cuerpo de la niña fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) mientras que se comenzaron indagatorias y una investigación en contra de la madre.

La conmovedora carta que dejó la niña a su madre se encontraba junto a su cuerpo, y decía:

Queridos Santos Reyes, sólo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no esté, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de mi casa.

Quiero pedir que mi mami esté tranquila y no trabaje mucho, el mejor regalo que puedo pedir es su felicidad.

Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho mami, se que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo”

La Policía Estatal abrió una investigación en contra de la madre de la menor, de quien no se sabe nada hasta el momento, pues fue un tío de la niña quien fue al lugar de los hechos para identificarla.