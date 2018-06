Niegan a trans acceso a escuela

Denuncia Fer que ANTA la discrimina por su condición y le dan evasivas para aceptarla

Por: Mónica Miranda

El sentimiento de impotencia y desilusión fusionados, invadieron por dentro a Fer, cuando el director de la escuela de Aviación ANTA de Ciudad Obregón, le impidió inscribirse a la institución por querer portar uniforme de mujer, aunque es una persona transgénero.

Fernanda Félix contó que desde la infancia tenía la inquietud de llegar a ser sobre cargo en alguna aerolínea, pues vistiendo aun como un “muchachito” varón, ya le atraía la apariencia femenina que mostraban las azafatas.

“Yo tenía ese secreto escondido de querer ser sobrecargo; era la carrera perfecta para mí, ver a una sobrecargo, era todo lo que yo quería ser, femenina, educada, estudiada y delicada. Siempre lo escondí, pero cuando vi que abrieron una escuela de aviación en Obregón, me animé. Dije: Si no es ahora, no va a ser nunca”.

Cuando Fernanda le planteó a Rubén, director de la escuela de aviación, su condición como persona transgénero, en proceso de cambiar su identidad legalmente en la Ciudad de México, le respondió que no había problema y que podría cursar los 9 meses de la carrera como mujer y al final, con documentos en mano, le entregarían su licencia con sexo femenino.

“Pasaron como dos a tres días y fui a inscribirme, ya con papeles en mano y el director me salió con otra historia, me dijo que no se podía, que tenía que asistir a clases como hombre, siendo que de principio me dijo que podía ir como Fernanda, pero me dijo que no se podía y me empezó a poner mil pretextos”.

“Sentí un coraje, una impotencia, y muchos otros sentimientos que ni te digo porqué, no fue nada bonito y le dije: Sabes qué, discúlpeme por hacerle perder su tiempo, con permiso, y me fui”.

El acuerdo al que había llegado con los directivos de ANTA, comentó, era que le darían oportunidad de cambiar sus papales de identidad y que podría asistir con el uniforme que mejor le pareciera.

Pese a que la desilusión fue grande, Fer planea realizar la modificación de su acta de nacimiento antes de finalizar este año, con la esperanza de que los actos de discriminación de los que ha sido víctima al buscar empleo y solicitar estudios, sólo por pertenecer a la comunidad trans

“Claro que sientes inseguridad, corajes y frustraciones, porque no sólo te condicionan la educación sino que también te condicionan los trabajos. Que te digan, puedes trabajar aquí pero tienes que venir como hombre, ya te sientes mal contigo misma y hasta te da miedo ir a pedir trabajo”, enfatizó.

Señaló que hace un par de años culminó la carrera de Gastronomía; sin embargo no ha podido emplearse y considera injusto que en las entrevistas, los empleadores duden de su capacidad al exponerles su condición de género.