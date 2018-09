Ni para galletas hay dinero, dice

No más renta de camiones para recolectar basura, afirma la alcaldesa

Por: Fabián Pérez

Las rentas de camiones pesados para ser utilizados en el servicio de recolección de basura se terminarán en esta administración, aseguró la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón.

Dijo que al llegar al Gobierno municipal el 16 de septiembre sólo les dejaron en operación cuatro unidades recolectoras y cuatro más que estaban rentadas por una empresa particular.

“Adiós las rentas, no hay dinero… conseguimos que algunos proveedores confiaran en nosotros para que nos fiaran, por lo tanto, ya arreglamos cinco camiones más, con lo cual suman nueve,” subrayó.

Indicó que se está programando la reparación de otras tres unidades más, pero eso implica una inversión propia del Ayuntamiento de 300 mil pesos, cuyos recursos no se cuentan con ellos.

“No vamos a endeudar al Municipio rentando carros a empresas particulares, eso quedó atrás, adiós a las rentas,” reiteró.

Dijo que el Ayuntamiento no tiene dinero para el agua ni tampoco para las galletas.

Reveló que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable tiene una deuda acumulada de 5 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad.