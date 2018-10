Ni oficina tienen para los indígenas

En los pasillos del Palacio de Huatabampo, despacha el funcionario

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Por cuestiones de espacio, Eusebio Neyoy Yocupicio, coordinador de Asuntos Indígenas, despacha en los pasillos del Ayuntamiento de Huatabampo, debido a que no cuenta con una oficina u otro sitio para la atención de sus representados.

Irma Carlón Sotomea, cobanara mayor del Júpare Pueblo de la Santa Cruz; Víctor Valenzuela Díaz, capitán tercero; Rafael Yocupicio Valenzuela, cobanaro mayor de la Escalera; Octaviano Ontiveros Cozari, cobanaro de las Ánimas, y Luz Elena Figueroa, de Mochibampo, entre otros, expusieron su inconformidad.

“No es posible que no le asignen un espacio. Es un atropello al pueblo que representa, ya que ‘El Mocali’ tiene que buscar la sombra entre las paredes para cumplir con su horario de trabajo sentado en un sillón”, expresaron.

Ante los hechos, piden al alcalde, Ramón Díaz Nieblas, que se reconsidere este caso y se le dé un espacio digno al coordinador de Asuntos Indígenas.

Expusieron que esta situación no estaría ocurriendo si el Tribunal Estatal Electoral ya hubiera resuelto el recurso de apelación, en lo referente al regidor étnico que en todo momento deberá velar por los intereses de sus representados, considerando que la Coordinación de Asuntos Indígenas es un cargo político que surge del mismo Ayuntamiento, y no del pueblo en sí.