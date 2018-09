Ni el secuestro lo desanima

Dimas relata su experiencia para ir desde Honduras a EU

Por: Fabiola Navarro

En los últimos meses ha aumentado la presencia de sudamericanos en Ciudad Obregón, algunos se quedan varados en este lugar, mientras logran juntar dinero para poder continuar su viaje hacia Estados Unidos, en busca del llamado sueño americano.

Dimas, quien nació en 1981 según respondió al preguntarle su edad, es un “trampita” más que decidió dejar su país de origen (Honduras) y allá también a su esposa y a su pequeña hija, a quienes desea darles una mejor calidad de vida enviándoles dinero.

No es la primera vez que Dimas intenta pasar a EU, hace un año ya lo hizo y fue deportado en Texas; previo a ello, dijo haber estado secuestrado por un cártel de la mafia en Chiapas y por su rescate, familiares de él en Estados Unidos, pagaron 4 mil dólares para liberarlo.

“Con todo el dolor de mi alma, dejé a mi esposa y a mi hija, para tratar de cruzar a Estados Unidos, llevo un mes y medio viajando, en la frontera con Guatemala agarré el tren carguero”.

“Nos toca correr atrás del tren para agarrarlo, si yo me hubiera venido desde Honduras, los polleros me cobrarían mucho y acá con la frontera me cobran menos”, puntualizó.