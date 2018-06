Ni AMLO ni Anaya subirían los impuestos

El candidato del Frente, Ricardo Anaya, señaló durante los primeros minutos del tercer debate que no incrementará los impuestos para tener un mayor crecimiento económico, por el contrario, los reducirá a quienes ganen menos de 10 mil pesos.

También expresó que combatiendo la corrupción se podrá tener mejor crecimiento económico, y aprovechó para proponer una fiscalía que investigue al presidente Enrique Peña Nieto, por posibles actos de esta índole.

“He sido blanco de una campaña brutal, porque me atreví a decir que voy a crear una fiscalía que investigue al presidente Enrique Peña Nieto por actos de corrupción, pero no les tengo miedo”, expresó.

En su primera participación, Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, propuso recortar el “copete” de privilegios. Planteó bajar los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. “No aumentaríamos impuestos, no aumentaría la deuda, y no habría gasolinazos”, aclaró.

De la misma forma, propuso que se mantenga el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero –aclaró- “no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos, nuestro país tiene muchos recursos”.

Por su parte, José Antonio Meade aseguró que durante su gestión en Sedesol dos millones de personas salieron de la pobreza y aseguró que el tema educativo incide directamente en que la pobreza disminuya. Además aseguró que la gestión de AMLO provocó disminución en la generación de empleos en la Ciudad de México. También aprovechó para desearle suerte al Tri en el Mundial de Rusia.

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, por su parte, llamó a sus rivales como la “tercia maldita”, pues consideró que los candidatos de las coaliciones han destruido a México.

El Tercer Debate Presidencial Ha estado plagado de polémica y todos los candidatos dan de qué hablar.

El momento del debate fue cuando AMLO y Ricardo Anaya mostraron sus respectivas fotos con el presidente Enrique Peña Nieto.

El segundo acusó un “pacto” que el primero negó. José Antonio Meade añadió que el frentista “sí lavó dinero”.

Las críticas y propuestas que emitieron de cada uno de ellos para demandar la corrupción o su falta de honestidad que sufre México, dieron para un oleada de comentarios por parte de los internautas.

A esto fue sumado la participación del público, con preguntas que fueron enviadas desde las redes sociales para que los candidatos las respondieran.