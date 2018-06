Navojoa invadido de barberías

Hay una por lo menos en cada colonia y desplazan a estéticas

Por: Roberto Aguilar

Hoy en día en cada colonia hay al menos una barbería y es que se volvió tan popular el servicio, que las estéticas están siendo remplazadas por estas o en su defecto integrado a este servicio.

La mayoría de los que han emprendido este oficio son jóvenes, que han estudiado y en algunos casos se han vuelto artistas en el corte del cabello con navaja.

La moda de la barba y los cortes modernos impulsó el aparecimiento de las “barber shop” en el país, indicó Beatriz López.

La directora de la Academia Leo´s, dijo que las barberías son un negocio que no desaparece, pero ahora navojoenses emprendedores le ponen un plus a este rubro que busca cuidar la apariencia del hombre.

En los últimos años la barba tupida y bien peinada, y los cortes estilizados revolucionaron el mundo de la moda masculina.

Mencionó que la tendencia llegó a la ciudad, en donde algunos emprendedores, incluyendo mujeres, encontraron el nicho perfecto para invertir.

Y así, las “barber shop” comenzaron a surgir y a establecerse en diversos puntos del Municipio, siendo ahorita la sensación entre los hombres y algunas mujeres que optan usar algún corte con diseño.

El toque femenino no podía faltar en las “barber shop” que hoy día existen en el mercado local.

La maestra de estilismo, dijo que hay quienes le apostaron a este tipo de negocios, y con sus propias manos decoraron locales, siendo un atractivo en todos los aspectos para el hombre.

Hombres y mujeres, pero sobre todo jovencitos han manejado bien el arte de la barbería y se ha vuelto moda en los últimos tiempos entre la ciudadanía.

“Ahora todos quieren traer desvanecidos, barbas bien arregladas, rayas en el cabello y un sinfín de decoraciones que artistas del cabello han logrado imponer en la población y lo cual es bueno”, puntualizó.