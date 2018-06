“Música y actuación deberían ser reguladas”

Cualquier tipo de contenido ya sea musical, de actuación o producción debería ser regulado y clasificado como las entradas al cine a fin de proteger a menores, aunque los padres también deben cumplir con su obligación, opinó el actor Mauricio Ochmann.

Hace unas semanas el actor de la serie “El Chema” dio a conocer el fin de su participación en esta producción tras reflexionar por lo que este tipo de historias estaba causando a menores de edad y en especial a sus hijos

“Me di cuenta que este tipo de historias solo están haciendo apología del delito y no hay una lección a la sociedad, sino que terminan siendo mostrados como superhéroes y no quise seguir siendo partícipe de esto”, declaró en entrevista.

Ochmann consideró que por esa razón música como el reggaetón, que denigra a las mujeres y que es escuchada por menores de edad a todas horas o en escuelas, debería ser controlada y clasificada como en los cines.

“Hay ciertas cosas que se deben de cuidar y en lo personal he escuchado unas rolas del reggaetón y que digo ‘qué onda con la letra’ y por eso digo que no solo ellos sino también nosotros como artistas tenemos una responsabilidad de lo que hacemos junto con los límites que deben poner los padres de familia”, apuntó.

“Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y barrer el lado de nuestra calle. Lo que haga dentro de mi trinchera es lo que va a cambiar. Creo que nadie va a venir a solucionar la vida desde la presidencia, esa la vamos a cambiar nosotros haciendo lo que nos corresponde”, enfatizó.