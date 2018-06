Mundial, lluvia y Canaco

Con la participación de 32 equipos, dio inicio el Mundial de Futbol, de los cuales seis o siete tienen el nivel para obtener el campeonato, el resto obviamente va para entretener a esos seis o siete equipos, como el caso de México. Pero es tanta la pasión en nuestro país, que con el solo hecho de participar ya es ganancia.

La intervención de México inicia este domingo 17 contra Alemania, a las 8:00 de la mañana, el sábado 23, contra Corea del Sur, a las 8:00 a.m y el miércoles 27, contra Suecia, a las 7:00 de la mañana ¡Que lo disfruten!

A la hora de estar redactando esta columna estamos disfrutando de la primera gran lluvia como consecuencia de la tormenta Bud. Excelente, pues viene a amortiguar la gran sequía que estamos padeciendo en el sur de Sonora. Hay que cuidar este recurso natural y evitar el mal manejo y uso que hacemos de este vital líquido ¡Hay que cuidarla!

Sugerencias a través de mi correo, me piden comentar sobre los candidatos locales a la Alcaldía. Creo que lo mejor para nuestro Navojoa es evitar el enfrentamiento estéril y el amarillismo que leemos todos los días en ciertos medios. Lo mejor es convocar la unión y el esfuerzo para mejorar y estrechar la mano del gran triunfador este primero de julio, evitar las descalificaciones y demostrar la grandeza de nuestro Navojoa.

¿Organizaciones de papel? La Canaco, CTM, Cesnav, etc. Es que cuando toman decisiones, por ejemplo, en la Canaco, creo que son entre diez o doce gentes; en la CTM, uno y en Cesnav, dos.

¿A qué viene todo esto? Una de ellas organizó un debate y lo primero que salió a relucir son sus debilidades antidemocráticas hacia la sociedad a la hora de organizar dicho evento, que fue rechazado por los participantes. ¿Entonces, cuál es la fortaleza o su presencia en la sociedad? Buen día.

¿Y los 10 millones del estadio? (es que ya andan promoviendo la construcción de uno nuevo como prioridad)

¿Los informes de la Expo?

¿Los baños de las plazas de Álamos y Navojoa?

¿Los informes de los parquímetros?

Mi correo para sugerencias y comentarios:

[email protected]