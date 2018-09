Mujeres de transporte quieren diálogo con CPA

Por: Mónica Miranda

Mujeres concesionarias del transporte en Hermosillo, solicitaron una mesa de diálogo con la gobernadora Claudia Pavlovich, a fin de llegar a una negociación sobre la problemática que impera en el servicio.

Graciela Rascón Barraza, dijo que si el problema se centra en la dirigencia que mantienen José Luis Gerardo Moreno en la empresa Sictuhsa, propondrían que se cambie de presidencia del organismo.

Señaló que los actuales dirigentes de Sictuhsa no dan una explicación clara del conflicto que enfrentan con el Gobierno, por tal motivo buscan aclarar las cosas personalmente con la gobernadora.

“Yo creo que aquí ya se volvieron cuestiones personales entre el Gobierno y nuestros dirigentes, tenemos que ver la forma de resolver esto por el bien de todos, porque hay un encono tremendo aquí, que aparentemente no tiene solución pero hay muchas”, detalló.

Aclaró que no están exigiendo un incremento a la tarifa o presentar alguna cifra ideal para ellos, ya que es un tema que corresponde evaluar al Consejo Ciudadano del Transporte, pues aún cuando coinciden con sus dirigentes acerca de que los recursos no les alcanzan, están dispuestas a negociar con el Gobierno.