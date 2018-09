Muestra “Checo” empatía por Ocon

REFORMA.-

Sergio Pérez, piloto de Racing Point Force India, entiende la frustración que siente Esteban Ocon su todavía coequipero, quien en Bélgica dijo no tener asiento para el 2019 ante el apoyo económico que sí recibe el mexicano para seguir en la escudería.

“Esteban está haciendo un gran trabajo y merece un asiento en la Fórmula Uno, pero es muy claro, no hay ningún piloto hoy en día que esté en Fórmula Uno que no haya llegado sin apoyo”, aclaró el tapatío, antes de subir a pilotear un pequeño go kart en su Kartódromo y convivir con aficionados en su visita por Guadalajara.

“Ya sea de Mercedes como en su caso de Ocon, de Telmex en mi caso, de Red Bull en el caso de Vettel cuando empezó, y así te puedo mencionar a todos”.

Tras la calificación en Spa Francorchamps, Ocon fue captado platicando con Esteban Vettel, a quien le confesó no tener asiento para el próximo año, ya que su lugar actual sería ocupado por Lance Stroll, hijo del nuevo dueño del equipo, y por Checo ante el apoyo financiero de Escudería Telmex.

“Mi trayectoria en números, carrera a carrera, todo eso habla mucho más de lo que yo pueda contestar en esa respuesta”, agregó Sergio.

En Bélgica, Checo fue quinto lugar, mientras que el francés terminó en sexto.

“La Formula Uno a veces es muy injusta y hoy en día si no creces a lado de las fábricas, es muy difícil tener una posibilidad en Mercedes o Ferrari”, reconoció.

Haber sido buscado de nuevo por McLaren para volver a manejar con ellos en el 2019, fue algo que el mexicano agradeció, aunque no lo tenía en sus planes.

“Eso muestra que te valoran, que ven tu trabajo y sí, esa parte para mí es súper importante, después de cinco años nunca me imaginé que hubiera un interés tan real de su parte”, admitió.