Mueren más migrantes a causa del calor en EU

El número de inmigrantes que ha muerto por el calor extremo en la frontera entre Estados Unidos y México creció un 55 por ciento en los últimos nueve meses, tras un aumento en el número de niños no acompañados y familias que intentan entrar de manera ilegal a territorio estadounidense, dijo este lunes el Gobierno.

Los fallecidos por el calor, la principal causa de muerte de inmigrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos, aumentaron a 48 frente a 31 en el mismo lapso del 2017, dijo el portavoz de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Salvador Zamora.

La cifra de muertos aumentaría en medio del intenso calor en los meses de verano boreal, debido a que inmigrantes vulnerables y no aclimatados intentan atravesar ambientes hostiles, lo que llevaría a un alza interanual de muertes en la frontera el 2018, dijo Zamora.

La Patrulla Fronteriza registró un incremento interanual de un 12 por ciento en las detenciones de inmigrantes en los ocho meses hasta el 31 de mayo, informó Zamora.

Vamos rumbo a que las muertes relacionadas con el calor superen las ocurridas el año pasado y el verano recién comienza”, dijo el funcionario en una entrevista telefónica. “La demografía de los indocumentados que estamos atrapando, las unidades familiares, los niños no acompañados, son mucho más vulnerables”, agregó.

Grupos humanitarios como Border Angels, con sede en San Diego, California, dicen que la principal causa del aumento de las muertes es una aplicación más estricta de la seguridad fronteriza, como la reciente iniciativa de “cero tolerancia” para quienes cruzan la frontera ilegalmente.

Esto ha llevado a los inmigrantes a realizar largas caminatas a través de terrenos hostiles y cruces remotos.