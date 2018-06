Muere tras perder su selección

El egipcio Mohamed Abdelrehim, ex jugador de futbol, murió de un infarto después del partido que Egipto perdió ante Arabia Saudita en el Mundial de Rusia con un gol en la prórroga, informaron medios locales.

Mohamed, que estaba analizando el partido para la televisión egipcia Al Nil, comenzó a sentirse mal tras el segundo gol de los saudís, según dijo el ex portero Ahmed Fauzi, quien estaba comentando el encuentro en la misma emisora.

El ex jugador, que también fue entrenador del club Zamalek, fue trasladado luego a un hospital cercano de la emisora, en el centro de El Cairo, donde murió de un infarto.

“Nos pidió que apagáramos el aire acondicionado e intentó irse al baño, pero no pudo, luego se cayó y no nos ha vuelto a contestar nunca”, dijo Fauzi, en declaraciones a la televisión DMC.

Arabia Saudita derrotó a Egipto 2-1 con un gol en la prórroga, anotado por el centrocampista del Villarreal Salem Al Dawsaryen.

Con esa derrota Egipto terminó su participación en la Copa del Mundo tras perder todos los partidos en el Grupo A.