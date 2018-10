Muere mexicano que asistió a Robert Kennedy

NOTIMEX.-

Juan Romero, el mexicano que presenció el asesinato del senador Robert F. Kennedy y entonces candidato presidencial, en un hotel de Los Ángeles el 5 de Junio de 1968, falleció el pasado lunes en San José, California de un infarto, informaron ayer sus familiares.

Romero, se convirtió en partícipe circunstancial de un momento histórico al aparecer en una foto en blanco y negro, arrodillado y muy cerca del senador Kennedy momentos después de que este recibió un disparo mortal en un evento político en el hotel Ambassador.

Romero, tras la muerte de Kennedy salió de Los Ángeles y se mudó a Wyoming, luego regresó al oeste y se estableció en San José, en donde formó una familia y se dedicó a los trabajos de construcción.

“Tuvo un ataque al corazón hace varios días y su cerebro estuvo demasiado tiempo sin oxígeno”, dijo su viejo amigo, el periodista de televisión Rigo Chacón, de San José.

“Falleció el lunes por la mañana”. Una sobrina y un hermano confirmaron la muerte de Romero, pero los miembros de la familia no estaban disponibles para hacer comentarios.

Romero no había estado enfermo, según Chacón. Cuando me reuní con Romero en junio, en el 50 aniversario de la muerte de Kennedy, me dijo que amaba el trabajo duro y sudoroso de pavimentar caminos, y que no tenía intención de retirarse.