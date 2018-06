Muere Joe Jackson

El padre de Michael Jackson falleció a los 89 años



A los 89 años, Joe Jackson, patriarca del clan musical más famoso de Estados Unidos y padre del difunto Michael Jackson, falleció, dijo fuente familiar a CNN.

El cabeza de la familia Jackson se encontraba hospitalizado en Los Ángeles, aquejado de un cáncer de páncreas terminal, quien murió la madrugada de ayer víctima de la enfermedad.

Joe Jackson, mánager del fallecido “Rey del pop”, llevaba años lidiando con complicaciones derivadas de la diabetes y de sus supuestos problemas de demencia; sin embargo, la última semana su salud había empeorado drásticamente al punto que sus familiares temían ya por su vida.

Según informó hace unos días Jermaine, el cuarto de los 10 hijos que tuvo junto a su ex esposa Katherine, el hombre de 89 años de edad se encontraba en cama a la espera de “lo peor”.

“Está muy, muy frágil; no le queda mucho tiempo. La familia necesita estar a su lado, ese es nuestro único deseo en estos últimos días”, aseguró Jermaine a Daily Mail poco antes del deceso.

Además de la preocupación de sus hijos y su esposa, con quien pasó a su lado gran parte de las últimas décadas, hasta hace unos días no tenían permitido visitarlo.

Según reporta la prensa, antes de que su salud se viera más afectada, el también ex guitarrista dio instrucciones precisas a su equipo de cuidadores y a su abogado para que impidiera a sus familiares el acceso a su historial médico, además de especificar que no quería tener ningún visitante.

Jackson, que puso a Michael y a sus hermanos en el camino al estrellato, pero que también abusó física y verbalmente de ellos, vivía en Las Vegas, Nevada, y no tenía contacto con buena parte de su familia.