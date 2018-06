Mitigan calor bajo árboles

Ni ventiladores, mucho menos aires acondicionados, tienen en El Chorizo para soportar la onda cálida de los últimos días

Por: David Vázquez

Al no contar con energía eléctrica, los habitantes de la colonia El Chorizo carecen de abanicos y tampoco pueden soñar con un aire acondicionado para estos días, en los que el termómetro supera los 45 grados centígrados.

Sus mejores aliados para contrarrestar el calor son los árboles, pues desde el medio día se refugian bajo su sombra hasta las cinco de la tarde, pues en ese lapso el sol pega más fuerte.

Desconocedores de que el Gobierno Federal acaba de decretar un estado de emergencia debido a la ola de calor de los últimos días y que amenaza con incrementarse este fin de semana, los vecinos afirman:

“En las casas no podemos estar porque son de cartón, lámina negra y algunas de material, pero parecen hornos; por eso mejor nos salimos a los árboles a pasar la tarde”, dijo la señora María Dolores Pacheco.

Agregó que algunas personas se bañan para sentir menos la alta temperatura, pero a veces no hay suficiente agua y sólo se previenen bebiéndola abundantemente.

Tampoco cuentan con refrigeradores para mantener frescos sus alimentos, señaló.

“Cuando hay dinero compramos hielo y guardamos algunas cosas perecederas en hieleras, pero a veces no nos alcanza y se nos echa a perder la comida”, dijo Julián Aguilar.

Otros tampoco tienen estufa, por lo que cocinan en hornillas o fogatas, cuidando siempre de que no vaya a volar una chispa, pues al trabajar con bolsas de plástico, se vuelve un peligro.

También deben cuidar muy bien este aspecto, porque el material de que están hechas sus casas, rápidamente se prende y podría ocasionar un incendio mayor.