Millenials no tienen educación financiera

Viajes, conciertos, compras y tarjeta de créditos acaparan su pensamiento

Mónica Miranda

Conocer Europa es el plan a corto plazo que tiene en mente Francisco, joven “millennial” de 27 años, ejecutivo de ventas en una Agencia de Viajes en Hermosillo.

Casarse y formar una familia no pasará por su mente al menos en los próximos cinco años, ya que sus prioridades se inclinan hacia otras obligaciones, como pagar deudas de tarjeta de crédito, servicios de telefonía y aportar para el gasto de su hogar.

“Ahorita estoy pensando así porque necesito liquidar deudas y van saliendo nuevas. Estoy queriendo llegar a un punto de liquidar todo y empezar a planear qué voy a hacer; quiero rentar un departamento y comprar carro propio”, comentó.

Un porcentaje de su ingreso es destinado al pago de servicios de su casa, trato al que llegó con su mamá para apoyarla en los asuntos financieros mientras continúa su estancia en ese hogar.

El licenciado en mercadotecnia egresado de la Universidad de Sonora, recibe un sueldo mensual de 13 mil pesos aproximadamente, monto similar al que gasta cada 30 días con su tarjeta de crédito.

De acuerdo con encuestas consultadas por la Cámara Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), esta nueva era de “milliennials” carece de educación financiera, pues sólo piensan en gastar en aspectos personales.

“No creo que el gastar la mayor parte de nuestro sueldo en nosotros mismos nos haga egoístas. Si no ahorramos para una casa es porque no nos alcanza lo suficiente y tenemos otros gastos. Más que pensar en el futuro, está lo que queremos hacer ahorita antes de casarnos”, respondió Francisco.

Una evolución en la forma de pensar, es lo que lleva a estos jóvenes a actuar distinto que sus padres y hermanos mayores, quizá para no llegar a cometer los mismos errores, opinó el mercadólogo.

“Queremos estar viviendo en el presente, a lo mejor no queremos o simplemente no nos alcanza para pensar en un futuro y no quiere decir que no seamos trabajadores y que no pensemos en eso, simplemente es la forma en la que estamos viviendo; la misma sociedad y empresas nos están formando así”, expuso.

Tener una familia no significa triunfar y ser feliz en la vida, expresó Francisco, es por eso que a partir de esta generación se rompieron los estereotipos contemporáneos que marcaban cierta edad para que el ser humano decidiera casarse.