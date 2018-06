Miguel Berchelt listo para defender en su casa

Motivados y seguros del triunfo, los boxeadores Miguel “Alacrán” Berchelt y el argentino Jonathan Barros ofrecieron un entrenamiento público, listos para la pelea titular que tendrán el sábado en el Poliforum Zamná de esta ciudad.

Ante decenas de medios de comunicación y aficionados, el “Alacrán” y Barros se declararon listos para la pelea, en la que el mexicano pondrá en juego el título Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Me siento muy motivado por defender mi campeonato ante mi gente. Vamos a ofrecer una gran pelea y voy a dejarlo todo en el ring, pero el cinturón se queda en casa”, comentó Berchelt a los medios.

El cancunense, quien tiene récord profesional de 33-1, 29 por la vía del nocaut, sabe de la peligrosidad del sudamericano, quien presenta foja de 41-5-1, 22 por la vía rápida, y quien está listo para pelear por el cetro.

“La oportunidad que tanto buscaba me llegó y no la voy a desaprovechar. No vengo de tan lejos sólo para pasear, vengo a convertirme en campeón mundial. Respeto a Berchelt, ha dado grandes peleas, pero no podrá con mi estilo y mi ritmo”, dijo el “pampero”.

Los pugilistas se dieron cita en el estadio Salvador Alvarado, donde hicieron trabajo de manoplas, recorrido del ring y sombra, con lo cual pusieron de manifiesto la preparación realizada en las últimas semanas.

Además de ellos, también fueron aplaudidos por la afición los prospectos locales William Puch, Derwin Berrón, Ulises Martin y Silvestre Cámara, que verán acción.

Los contendientes de la pelea estelar ofrecerán una rueda de prensa hoy a las 10:30 horas en el Poliforum Zamná, mientras la revisión médica y ceremonia de pesaje oficial será mañana a partir de las 11:00 horas.