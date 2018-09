“Mi Angelito” no debe operar

Está cerca de una gasera, afirma Carrasco

Por: Denisse Robles

La estancia infantil “Mi Angelito” sigue sin los permisos para operar en la colonia Palo Verde, y se analiza su clausura, dijo Francisco Carrasco, director de Infraestructura del Ayuntamiento.

Mencionó que en el lugar hay muy cerca una gasera, lo cual no debe de ocurrir según la Ley. Por otro lado, en la gasera se afirma que sí se cuentan con todos los permisos en orden.

La problemática entre la gasera y la estancia infantil se dio debido a que los padres de familia exigieron la cancelación de la empresa de gas, ya que ponía en riesgo la integridad de los niños.

“La estancia infantil no logró autorizaciones con nosotros y se estableció. La administración anterior a la nuestra autorizó a una gasera que se instalara, ese fue el conflicto”, explicó.

Agregó que se debe buscar una opción para que estas dos instalaciones no se encuentren a tan corta distancia, sin embargo, recalcó que es la estancia la que no cumple los lineamientos.