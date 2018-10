México fracasa en Premundial Rama femenil

La cancha del Estadio Sahlen’s de Carolina del Norte fue testigo de uno de los mayores fracasos en la historia del futbol mexicano femenil, ya que el Tri de Roberto Medina cayó 0-2 ante Panamá, con lo que perdió el chance de avanzar a Semifinales del Campeonato Femenino de la Concacaf.

En esa instancia se disputarían los tres boletos para el Mundial Francia 2019, aspiración a la que México ya no aspira, con lo que así rompió una racha que le habría permitido disputar por primera vez su tercera Copa del Mundo en forma consecutiva, luego de acudir a Alemania 2011 y Canadá 2015.

Ayer, el conjunto mexicano estaba forzado a ganar para instalarse en la segunda fase del certamen, pues tenía la misma cantidad de puntos, pero peor diferencia de goles que las panameñas; sin embargo, la falta de contundencia y un penal fallado por Charlyn Corral abonaron al fracaso.

Karla Riley y Lineth Cedeño fueron las encargadas de ejecutar a las tricolor, que en este torneo fueron goleadas de inicio 6-0 por Estados Unidos, tras lo cual consiguieron su única victoria, de 4-1 sobre Trinidad y Tobago.

El duelo no fue malo del todo. El conjunto azteca pisó mucho el área chica rival, pero un par de pelotas se estrellaron en la meta de Yenith Bailey, además de que la arquera tuvo una extraordinaria noche evitando cualquier intento de las nacionales.

Durante la primera parte, Corral no pudo desplegar su nivel, la defensa rival supo contener los ataques y con ello neutralizaron a jugadoras claves como Kaitlyn Johnson, Stephany Mayor y Karla Nieto.

Antes de irse a los vestidores, la luz parecía verse para el conjunto de Medina, pues una falta dentro del área le otorgó a la Pichichi el esférico desde los once pasos, desde donde sacó un disparo flojo y adivinado por la arquera panameña.

De regreso a la cancha, Panamá se adueñó del campo y Riley apareció para empujar al minuto 47 el servicio de Kenia Rangel para vencer a la guardameta del América, ante la mala marca de Bianca Sierra. Era el 1-0 para las centroamericanas.

Las mexicanas mostraron ímpetu pero también desorden conforme avanzaba el reloj, pues requerían dos goles. Sin embargo, al 85’ Cedeño clavó la puntilla.