México es mediocre asegura colombiano

Pese a que la Selección Mexicana logró sorprender en su debut en Rusia 2018 tras la victoria ante Alemania, atrayendo felicitaciones y reconocimiento a nivel mundial, también ha traído críticas y desacuerdos.

Uno de ellos es el periodista colombiano, Carlos Antonio Vélez quien criticó a Hugo Sánchez por considerar al Tricolor como un equipo top, asegurando que su compatriota Juan Carlos Osorio, es el genio detrás de un “equipo mediocre, lleno de jugadores mediocres”.

“No he metido a México todavía en ningún listado porque México cree que tiene una selección mejor que Brasil, según Hugo Sánchez, México está a la altura de España, de Argentina en los viejos tiempos, porque dice que es una de las selecciones más importantes del mundo. Qué cantidad de mentiras juntas las que mete Sánchez cada vez que puede. No, ese es un equipo mediocre, lleno de jugadores mediocres que solamente un técnico como el señor Juan Carlos Osorio puede organizar”, comentó el cafetalero durante una transmisión en vivo de “Win Sports”.

Asimismo calificó al “Pentapichichi” como un xenófobo pues según él, Sánchez ha señalado que la Selección Nacional no debería ser dirigida por un técnico extranjero.

“Él es xenóbofico con los colombianos, lo ha dicho, lo ha expresado repetidamente, dice que no acepta que un equipo como México o algo parecido y menciona a los grandes España, Argentina, Alemania, alguno de esos pueda tener un técnico colombiano”, añadió.

Finalmente, debido a las constantes críticas que ha recibido el “Profe” Osorio con sus planteamientos en el Tricolor, Vélez deseó que durante su estadía en la justa mundialista lo dejen trabajar en paz.

“Yo no tengo en dónde escalonar a México, a ver si por lo menos en estos tres partidos dejan al señor tranquilo, puede hacer su trabajo tranquilo, porque jugadores en equipos top no tienen, no existen”, comentó.