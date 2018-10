México abre la Super Ronda con Venezuela

La WBSC (Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, por sus siglas en inglés) anunció los horarios de la Super Ronda del Campeonato Mundial U-23 Colombia 2018, luego de que 12 equipos disputaran 30 juegos durante la primera ronda del torneo en Barranquilla y Montería.

Japón (número 2 del ranking mundial), México (6) y China Taipéi (5) avanzaron en el Grupo A. Japón es el campeón defensor del título y en esta ocasión finalizó la primera ronda invicto (5-0) para quedar como primero de grupo, con México (4-1) y China Taipéi (2-3) como segundo y tercero, respectivamente.

En el Grupo B, Venezuela (11 del ranking mundial), República Dominicana (12) y Corea del Sur (3) avanzaron a la Súper Ronda, con Venezuela quedando invicto (5-0), seguido de República Dominicana (3-2) y Corea del Sur (3-2).

Holanda (7), Colombia (16) y Sudáfrica (26) del Grupo A, junto a Australia (8), Puerto Rico (10) y República Checa (18) del Grupo B disputarán una ronda de consolación en Montería para conocer a los ganadores del 7mo al 12do lugar del torneo.

STANDINGS EN LA

ÚPER RONDA

Los standings en la Copa Mundial U-23 fueron actualizados. Se eliminaron los juegos contra los equipos eliminados y se mantienen los resultados entre equipos que avanzaron a la Súper Ronda.

Japón 2-0

Venezuela 2-0

República Dominicana 1-1

México 1-1

China Taipéi 0-2

Corea del Sur 0-2

Los dos mejores récords en la Súper Ronda jugarán el domingo 28 de octubre la Gran Final en Barranquilla, ese mismo día jugarán el tercer y el cuarto mejor récord el juego por el bronce.

SUPER RONDA

Jueves 25 de octubre:

No. 3 Corea del Sur Vs. No. 2 Japón a las 8:00 a.m.

No. 5 China Taipéi Vs. No. 12 República Dominicana a las 1:00 p.m.

No. 6 México Vs. No. 11 Venezuela a las 6:00 p.m.

Viernes 26 de octubre:

No. 5 China Taipéi Vs. No. 3 Corea del Sur a las 8:00 a.m.

No. 11 Venezuela Vs. No. 2 Japón a las 1:00 p.m.

No. 12 República Dominicana Vs. No. 6 México a las 4:30 p.m.

Sábado 27 de octubre:

No. 12 República Dominicana Vs. No 2 Japón a las 8:00 a.m.

No. 5 China Taipéi Vs. No. 11 Venezuela a las 1:00 p.m.

No. 3 Corea del Sur Vs. No. 6 México a las 6:00 p.m.

*Los horarios son con el tiempo de Sonora