Mercenario, llamó AMLO a Vicente Fox

Es un traidor a la democracia pues apoyaba a Meade y ahora a Anaya

EL UNIVERSAL.-

Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el ex presidente Vicente Fox a quien señaló de ser un mercenario de la política, coordinar fraudes electorales y robar elecciones.

Esto luego de que el ex mandatario nacional diera su apoyo al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, a pesar de haber respaldado hace unas semanas a José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL).

“Fox es un traidor a la democracia, cómo es que apoya a Peña y ahora había dicho que iba a apoyar a Meade, abandona a Meade y se va con Anaya, es un mercenario de la política”, sostuvo.

En entrevista a medios, tras un mitin, el tabasqueño respondió a Fox que las elecciones se ganan con votos y que esa cargada de último minuto no servirá para que Anaya la gane, ya que ahora PRI y PAN no se pusieron de acuerdo y van divididos.

“Qué bien que ya se definió Fox, nada más le falta agarrar la matraca, ya está echando porras a Anaya y que se apure porque no van a ganar y ya no va Fox a recibir la pensión de 5 millones de pesos mensuales y no es venganza, es justicia.

“Salinas debería también hacer lo mismo, apoyar a Anaya y agarrar la matraca, porque se van a terminar todos los privilegios y es porque no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, advirtió.