Mejora genética de ganado

Por: Federico Chávez Manjarrez

A través de tres décadas la ganadería del Valle del Yaqui y del sur de Sonora ha mejorado de manera importante, derivado de los programas de apoyo del Gobierno como el de mejoramiento genético.

Ricardo Alcalá Roiz, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui dijo que es constante ir avanzando y todos los años se prospera en el mejoramiento genético, y esto no tiene tope, e incluso año con año los criadores de sementales de registro importan razas de Estados Unidos y Canadá para mejorar la genética.

Insistió que la ganadería es como la marca de los carros y no se pueden detener, por ello es un constante seguir mejorando y avanzando y no se puede decir que ya culminaron con el proyecto de mejoramiento genético, ya que el que se detiene se estanca.

Comentó que de no seguir con el programa de mejoramiento, el ganado de Sonora se detendría tanto en calidad como en prestigio, por ello los ganaderos de registro no cesan en su búsqueda de seguir avanzando y eso da parte para que el ganadero comercial pueda obtener mejores sementales y logre seguir mejorando su genética.

Dentro de ese mejoramiento hoy en día se cuenta con razas como Simmental, Simbrah, Beefmaster, Brangus Rojo y Brangus Negro, Brahman, Gelbvieth, Pardo Suizo y Holstein, este último de las razas lecheras.