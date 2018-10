Medias Rojas completó la obra

La temporada especial de Alex Cora y los Medias Rojas sigue su curso.

Sobreviviendo a una reacción tardía de sus acérrimos rivales, Boston doblegó el martes 4-3 a los Yankees de Nueva York y accedió a la serie de campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2013.

El jonrón solitario de Christian Vázquez marcó la diferencia en la victoria de los Medias Rojas, sentenciada tras un noveno inning de infarto cuando su estelar cerrador Craig Kimbrel estuvo a punto de malograr una ventaja de tres anotaciones.

Todo terminó con una revisión del video para el out número 27, en un rodado que Gleyber Torres bateó por la tercera base. El disparo del antesalista Eduardo Núñez al primera base Steve Pearce superó por un paso la carrera del novato venezolano.

Los jugadores de Boston debieron esperar un minuto y tres segundos para que se confirmara el out y desatar el festejo.

Antes habían sufrido un susto tremendo. Con las bases llenas, un batazo de Gary Sánchez fue atrapado cerca del muro por el jardinero izquierdo Andrew Benintendi. Solo quedó en un elevado de sacrificio y no en el grand slam que hubiera forzado un quinto y definitivo duelo en la serie divisional.

Una noche después de propinar una paliza por 16-1 a los Yankees en su propia casa, Boston apuró el paso ante CC Sabathia para llevarse la primera serie de postemporada que disputó contra sus odiados adversarios desde 2004.

Rick Porcello cubrió cinco innings en los que aisló una carrera y cuatro hits, mientras que el as Chris Sale salió del bullpen para sacar en 1-2-3 el octavo. Kimbrel sorteó el noveno con un sufrimiento extremo, permitiendo dos carreras.

Lo siguiente para el conjunto que lideró las mayores con 108 victorias — un récord de la franquicia — será enfrentar a los Astros de Houston a partir del sábado en el Fenway Park de Boston. Houston eliminó a los Medias Rojas en la ronda divisional el año pasado rumbo a la conquista de su primer campeonato de la Serie Mundial.

Al enfrentar a dos equipos de artillería pesada, el duelo entre Yankees y Medias Rojas prometió andanadas constantes de parte y parte.