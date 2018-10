Mazatlán vence a Culiacán

MAZATLÁN.-

Un auténtico duelo monticular fue el que se vivió en el primer encuentro de la serie entre Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán, en el que los porteños salieron victoriosos por pizarra de 3 carreras por 2, en juego celebrado en el Estadio Teodoro Mariscal.

Fue en el cierre del noveno capítulo cuando los rojos definieron el encuentro al aprovechar un error en revire del lanzador David Goforth; ahí Anthony Giansanti abrió la tanda con imparable, enseguida un mal tiro a la inicial fue aprovechado por el corredor para moverse hasta tercera, y más tarde Alex Liddi conectó elevado de sacrificio para cerrar la cuenta en 3-2.

EL DUELO

Manny Barreda por los actuales campeones y Eduardo Vera por los Venados fueron quienes se trenzaron en un duelo de pitcheo durante 5.0 entradas, en las que no permitieron carrera alguna.

Fue hasta la sexta tanda cuando los mazatlecos abrieron la pizarra; Barreda otorgó pasaporte a Sebastián Valle, quien más tarde anotó con sencillo productor de Brian Hernández (1-0).

Culiacán no tardó mucho en emparejar el marcador y fue el corredor emergente Dylan Moore quien anotó la primera carrera (corría por Jorge “Chato” Vázquez que se había puesto en circulación con hit), gracias a imparable de Antonio Lamas.

Ya en la octava Venados tomó la ventaja, Kenny Wilson abrió entrada con hit, enseguida Sherman Johnson se sacrificó, después Edson García metió línea al izquierdo y en intento por sacarlo en segunda el parador en corto hizo un tiro descontrolado, lo cual provocó que Johnson llegara al plato (2-1).

José Manuel Orozco vino de emergente en la novena entrada y respondió a la hora cero con imparable al derecho para empatar el encuentro, impulsando a Moore que había iniciado tanda con sencillo. No obstante, cuando todo parecía que el encuentro se iría a extra innings Alex Liddi conectó fly de sacrificio para impulsar la de la victoria.

Barreda salió después de 6.0 entradas, en las que recibió cuatro indiscutibles, una carrera, dos pasaportes y cuatro ponchados. A su labor le siguieron Logan Cozart (1.0), Derrick Loop (0.1) y David Goforth (1.0), se llevó la derrota al permitir la carrera de la diferencia.

Eduardo Vera tuvo una inmaculada labor de 5.0 tandas de un solo imparable y un ponche. Vinieron en su auxilio Norman Elenes, Jovany López, Adrián Ramírez, Manny Corpas, Brandon Cunniff, y Evan Marshall, que a pesar de echar a perder la oportunidad de salvamento se llevó la victoria.