Mayocomentarios… Manuel Villalobos en Huatabampo

Víctor Manuel Villalobos Arámbula, quien ha sido designado de manera anticipada como el potencial titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), estará este sábado en Huatabampo, donde tendrá una reunión con productores agrícolas, ganaderos y pesqueros en la comunidad La Primavera para escuchar sus necesidades y conocer su problemática.

El evento con quien aspira a ser el encargado de la Sagarpa, y quien planea despachar desde Cajeme, se tornará interesante, sobre todo porque está precedido de la visita que a Sonora ha llevado a cabo Andrés Manuel López Obrador para hacer su cierre en Sonora, con un mitin en Hermosillo.

Hoy se anunció la visita a Navojoa de los candidatos al Senado, Lilly Téllez y Alfonso Durazo, como parte de su cierre de campaña en el sur de Sonora. El evento estará amenizado por el cantante regional Juan Ortega, quien se hizo famoso con su conocida canción “La Chuchis”.

Por cierto, no todos los morenistas fueron requeridos, quien faltó fue el presidente del partido, Guillermo Ruiz, además de la diputada del distrito XX Marcia Camarena, la candidata de a pie y saliva, como ella lo dice, pues es lo único que trae ya que no le dieron ni un peso para su campaña. “Ni uno solo” asegura, porque anda de raite en las comunidades gastando las suelas de sus zapatos en su campaña. Por cierto una mujer muy guapa que siempre anda con zapato de tacón alto, ahí sí que se acomoda el dicho “antes muerta que sencilla”. Hablando de Marcia Camarena, sufrió una terrible decepción de parte de sus compañeras candidatas, Rosario Quintero y Griselda Soto, quienes se dirigían al igual que sus compañeros a una reunión privada, tras concluir el evento de rueda de prensa del anuncio de la visita de los candidatos al Senado. Ella les pidió un aventón a la reunión y ambas le dijeron que tenían otras actividades. Marcia Camarena se tuvo que ir de raite con la asistente personal de la candidata federal Hildelisa González. Marcia sólo sonrió y dijo: “qué puedo esperar sino me toman en cuenta para nada”. Así las cosas con las candidatas “Morenas”.

El líder de la Canaco del Mayo, Gabriel Robinson Bours Melis, ya no anda tan acelerado con los candidatos, en el último evento asentó que no había preferencia por el sector empresarial, que al momento tienen sus proyectos frenados a la espera del paso del proceso electoral y con cualquier candidato del partido que gane trabajarán de la mano.