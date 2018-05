MAYOCOMENTARIOS… Heliodoro Soto Holguín en el arranque

espectacular de su campaña

Contra los pronósticos de propios y extraños Fuente Sauco lució intensamente

Con este arranque, Gaytán Fox, el Dr. Ortega y Cancino a jalar tienen que ponerse

Ni en los mejores tiempos de cosecha hortalicera, por los espacios de Fuente Sauco se había visto tanta gente transitar por su entorno como se vio este jueves a las cinco de la tarde por la calle Hermosillo, a un costado del ex empaque de don Ignacio Ruiz Serrano, padre del candidato a la Alcaldía de esta Tierra de los Generales, en cuya rememoración seguramente pasaron por su mente pequeños pasajes de gloria de la vieja hacienda.

Sea donde haya sido, con miles de acarreados desde los ejidos del sur hasta el Sahuaral de Otero, Los Buidbores, Etchoropo, el Cola Seca, el Bachoco, Las Bocas y Camahuiroa, el estratégico escenario armado también a un costado de uno de los barrios más emblemáticos de esta Tierra de los Generales, El Alhuate, y el jalón del conjunto grupero de moda “La Kaña” demostró ser el conjunto del momento al reunir a miles de jovencitas y jovencitos, quienes vibrantes coreaban y bailaban al son de cumbias, mientras los animadores con gestos y actitudes sensuales manutuvieron el espectáculo durante dos horas antes de la llegada de los candidatos.

Por supuesto, el “fierro plebes” acaparó la atención de la asistencia con saludos, besitos, abrazos y apapachos, en anticipada demostración de estar listos para acompañarlo en este periplo apenas iniciado el 19 de mayo, a cuya sombra por supuesto a Ruiz Love, de faul le tocaron parte de los aplausos y vítores brindados al también llamado “chaparrito de oro”, le gritaban desde las vallas y abajo del templete, en donde el potente equipo del conjunto musical hacia retumbar hasta el suelo, poniéndole al escenario un toque más de espectacularidad, reafirmado por Soto Holguín al tomar la palabra y establecer el compromiso de continuar fortaleciendo al Ayuntamiento con proyectos, programas y reglamentos desde la curul del Congreso del Estado, desde donde con la agenda en sus manos sobre los temas importantes y prioritarios trabajará de la mano de los presidentes municipales del Quiriego, Yécora, Tesopaco, Álamos, Benito Juárez, Navojoa y Huatabampo, a través de intensas gestiones ante dependencias del Estado y la Federación, en cuyos nichos se encuentran los recursos financieros y tecnológicos para fortalecer las arcas municipales que los lleven a activar las gestiones en beneficio de las comunidades de este XXI distrito electoral local.

Cosechando de paso con este arranque, la productiva semilla sembrada en su gestión administrativa al frente de la Comuna, de donde por sobre memes, críticas y cuestionamientos de troles emboscados a flote salió el agradecimiento de miles de ciudadanos de todas las edades manifestándose abiertamente a su favor, en inesperada respuesta, consolidándolo como el único y absoluto jefe político de esta multidisputada plaza, en donde por esos anacrónicos resabios grupales, desde finales del segundo milenio y a la entrada de este, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática le habían arrebatado el poder al tricolor, esto es, en donde también se vio jalando con las cuatro llantas al diputado federal Próspero Ibarra Otero, notándose a leguas la instrucción girada desde arriba, _o te alineas o te sales de la fila_ con toda y la estructura que ha repetido ser de su propiedad, por cierto al frente de la cual está ahora el Lic. Gerardo Cota Patiño.

Enseñado pues el músculo político de la estructura priísta y demostrando traer buen cuarto de milla rumbo al Congreso local, el Dr. Cancino, de Movimiento Ciudadano; Filemón Ortega de Morena y Gerardo Gaytán Fox, de Acción Nacional, tendrán a la voz de ya empezar a aplastarle la chancla al acelerador, ante la inusitada demostración electoral de antier, en que rumores iban y venían, machacando sobre la impopularidad de la fórmula del ex invencible y más cargados hacia el ex “fierro plebes”, quien con este espectacular arranque puso al ex todopoderoso en la punta del proceso electoral, fortaleciendo a los candidatos federales y locales, verbigracia el “Maloro” y Sylvana, quienes según se supo, en una de las venidas se habían regresado insatisfechos por la presencia en los eventos de la misma gente movida de un lugar a otro nomás para hacer bola, pero con esta estaca recién sacada los precitados candidatos al Senado seguramente con el informe ya en sus manos han de vislumbrar un futuro mejor en este séptimo distrito electoral federal, en donde se apostaba doble contra tronchado que el ramalazo de Morena el primero de julio habría de arrasar con las estructuras de todos los partidos .