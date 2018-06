Mayocomentarios… Campañas negras entre candidatos

Sin eventos proselitistas, por ABC

Renunciará militancia de Morena en Navojoa

Las campañas negras forman parte de cada proceso electoral, este año no es la excepción. Hasta el momento los candidatos que no han respondido directamente a estas han sido Raúl Silva Vela, candidato a diputación federal, y Martín Ruy Sánchez Toledo, candidato a la Alcaldía. Ambos se han abstenido de contestar, pues aseguran que no es su estilo. El último de los actos de campañas negras ha sido el de Morena contra el PRI. En un video, el regidor Próspero Valenzuela Muñer, quien forma parte de la adhesión a Morena con el grupo nacional Por la Esperanza de México, cuestiona a una persona que acudió a un mitin con una despensa y este asegura que no sabe cómo se llama el candidato pero es del PRI. En su defensa los del PRI mostraron evidencia fotográfica de que el hombre del video asistió al mitin de Rosario Quintero Borbón.

Ante eso, la maestra expuso en redes sociales que efectivamente, ellos asistieron a la comunidad de Los Buayums en Bacabachi e incluso solicitaron el CUM, pero al llegar había mitin de los colorados, obligándola a hacer su evento en el llano. Otro punto que expone es que no trae recursos para campaña, menos para entregar despensas.

En los municipios del sur de Sonora los candidatos cancelaron actividades el día de ayer ante la conmemoración del noveno aniversario de la tragedia de la Guardería ABC, esto como un acto de responsabilidad y respeto, incluso Protección Civil no efectuó ningún simulacro en guarderías, por respeto, y por las inclemencias de las altas temperaturas registradas en la región.

Hablando del partido Morena, se anunció por parte de Federico Solorio, coordinador de campaña de ese partido, una evaluación de la candidata a la Alcaldía. En ella señalan algunos puntos: Desorganización y falta de planeación, inconformidad de los grupos políticos por el proceder del coordinador general, no existe integración ni delegación de responsabilidades, la candidata se encuentra encerrada en una burbuja triunfalista (egocentrismo) y no escucha a nadie, su discurso es largo y no ajustado a los intereses de grupos de enfoque o auditorio, las reuniones parecieran un monólogo, y por último, no ha presentado propuestas concretas, falta de tacto y relaciones públicas con la prensa. Cada día son más las personas que desean retirarse de la campaña, el comité de campaña se ve desangelado. Lectura de una desintegración anunciada ante la llegada de una contendiente que no formaba parte de la estructura de Morena, lo cual a escasos 20 días de la elección le afectará a la candidata.