Marin Cilic se corona en Queens

Marin Cilic le cortó las alas a un Novak Djokovic que apenas comenzaba a volar. El croata venció al serbio por parciales de 5-7, 7-6(4) y 6-3 para amarrar su primer título de una temporada en la que comenzó perdiendo el Australian Open ante Roger Federer.

El sexto mejor tenista del planeta requirió de 2 horas 57 minutos para coronarse en Queen’s ante el ex número 1 del mundo, pero que actualmente es 22 tras una lesión que lo marginó de las canchas.

Pese a que el serbio consiguió un 74% de efectividad en su primer servicio, sacó para 18 aces y 16 puntos devueltos, para así reponerse de un primer set en el que no le lució mejor.

El cabeza de serie número 1, ya se había adjudicado este torneo en 2012. El croata tuvo que salvar una bola de partido en contra en el segundo set para doblegar a Djokovic, que no supo resolver el partido cuando tuvo la oportunidad.

El torneo londinense de Queen’s se disputó sobre hierba y reparte un millón 983 mil 595 euros en premios. Cilic le ganó apenas por segunda vez en su carrera a Djokovic, a cambio de 14 derrotas, aunque todas ellas antes de 2015, cuando en el US Open triunfó por última vez ante su verdugo en Londres.