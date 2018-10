Marcharán contra el aborto

Provida tiene programada la concentración el sábado 20, en la Plaza Álvaro Obregón

Por: Michel Inzunza

México en Acción está en contra del crimen del aborto, incluso si el embarazo se da por violación, ya que no representa ningún peligro para la mujer, dijo Carlos Alberto Yeomans Reina.

El ginecólogo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) dijo que la interrupción de la gestación no es un problema de salud pública, ya que ni siquiera se encuentra entre las principales causas de muerte femenina.

Alicia Chavira Campa expuso que en Sonora la situación del aborto es especial, ya que en 2008 se blindó legalmente a la Entidad contra la interrupción voluntaria del embarazo y con ello se otorgó a los habitantes el derecho universal a la vida.

En contrasentido, hoy se atenta contra la existencia, ya que a nivel nacional se pretende promulgar una ley para matar bebés en el vientre de sus madres, explicó la coordinadora de la Asociación México en Acción.

Para expresar la postura contra la posible legalización del aborto, el sábado 20 de octubre se realizará una concentración masiva en la Plaza Álvaro Obregón, en punto de las 16:30 horas, como parte del movimiento internacional “Ola Celeste”, en la cual participan países como Colombia, Argentina, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, España, Francia, entre otros, dijo.

Esta movilización se suma a otras estrategias de sensibilización, como la jornada de oración de 40 días que se lleva acabo a un costado de Catedral, además de que se pretende tener mayor unidad y un sustento legal para hacer frente a la situación.

Aunque México en Acción se compone de personas católicas, no es un movimiento religioso, pero se espera la participación de pastores protestantes, como Samuel Durán y Daniel Barrientos, puntualizó.