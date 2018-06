Marchan regios para pedir paz

El arzobispo de esta ciudad, Rogelio Cabrera López, hizo un llamado a favor de la paz, ante el contexto de violencia que sufre el país y en concreto Nuevo León. Durante un mensaje que dirigió a unos 300 jóvenes de las pastorales juvenil y universitaria, el prelado de la Iglesia Católica, llamó también a la tolerancia para vivir en armonía familiar y social.

“Todos debemos de oír, escuchar las opiniones, los reclamos que tiene cada persona, porque la paz es fruto de la justicia y donde hay mentira no hay paz, y donde hay injusticia tampoco hay paz”, dijo Cabrera López.

En una breve entrevista, hizo votos porque no haya violencia el próximo 1 de julio, al celebrarse los comicios para elegir presidente de la República, gobernadores de 9 estados, y para renovar las cámaras de diputados federales y senadores, además de alcaldías y diputaciones locales en diversos estados.

Expresó que los asesinatos de aspirantes durante el proceso de campañas políticas, dañan mucho la tranquilidad y el bueno desarrollo de la democracia. En ese contexto, pidió a los ciudadanos ser tolerantes, pues dijo: “Ser un buen ciudadano es también ser respetuoso. Queremos que esta contienda electoral se desarrolle en paz, que el fanatismo por alguna idea o propuesta no nuble la razón”.