Se visten de arcoíris calles de Ciudad Obregón

Fabiola Navarro

Cientos de personas de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual (LGTB) se dieron cita en la entrada norte de la ciudad, para exigir respeto y tolerancia en la llamada marcha del orgullo gay.

Ayer, con música y banderas con los colores del arcoíris desfilaron por la avenida Miguel Alemán, hasta llegar a un centro comercial y posteriormente virar a la Plaza Álvaro Obregón, frente a Palacio Municipal, donde además hubo información referente al uso de preservativos para prevenir el VIH-SIDA y orientación sexual.

Muchos a pie y otros más en automóvil portaban orgullosos el símbolo de esta comunidad con preferencias sexuales distintas y algunas personas fueron sólo en apoyo, ya que tienen amigos o familiares que pertenecen al grupo LGTB.

“Buscamos el respeto y la tolerancia. México es un país homofóbico, se nos discrimina muchas veces por tener otra preferencia. A los transexuales no nos dan trabajo, aún cuando muchos tienen carreras profesionales.

“En mi caso yo salí del clóset, como decimos vulgarmente, hace apenas tres años. Cuando yo dije ‘basta, no puedo’ y sí, perdí muchos amigos. En mi familia mis propios hermanos no me hablaban, pero por fortuna mi madre me aceptó”, dijo Joaquín, de 28 años de edad y licenciado en Administración de Empresas.

En la plaza varios artistas y promotores de la cultura se dieron cita para apoyar esta manifestación. Canto, danza, obras de teatro, entre otras actividades, se realizaron en el lugar.