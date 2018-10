Maniquíes y maquinitas inundan las banquetas

Desorden total priva en el primer cuadro de la ciudad

Fabiola Navarro

Maniquíes, estantes, máquinas tragamonedas, mesas con ropa y otros artículos invaden los espacios peatonales, sin que alguna autoridad ponga orden en el centro comercial.

Comerciantes y consumidores coinciden en que hay espacios que no alcanzan el metro de ancho para que caminen los transeúntes en el primer cuadro del Centro, donde los peatones tienen incluso que esquivar la mercancía que se ofrece en las banquetas.

Para empezar, las banquetas están invadidas por mercancía de vendedores no sólo ambulantes, sino establecidos”, comentaron los entrevistados.

Desde hace décadas se habla del reordenamiento de esta zona sin que exista autoridad alguna que logre concretarlo, pese al esfuerzo que han hecho líderes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), afirmaron.

Lo cierto es que cada vez se está más lejos de un reordenamiento real y esto salta a la vista.

Los espacios se verán aún más reducidos con las ventas decembrinas que ya están en puerta, expusieron, y que generarán más fluidez en un centro sin la funcionalidad adecuada para la demanda que año con año registra.

Algunos comerciantes dicen desconocer el ordenamiento del Centro, así como los límites que debe tener su mercancía en las banquetas.

“No sé si está prohibido, siempre me he puesto así y nunca me han multado. Yo creo que mientras puedan caminar está bien. Del reordenamiento del Centro he escuchado pero no sé de qué se trata exactamente”, comentó un comerciante mientras acomodaba su mercancía en una mesa puesta en la banqueta.

Se observa la falta de elementos de tránsito para aplicar la ley a quienes cometen infracciones. Hay puestos incluso que invaden la calle en franja roja, al mismo tiempo que los peatones tampoco respetan los semáforos.