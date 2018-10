Manejar y hablar por celular, causa principal de multas

Por: Francisco Minjares

La principal causa de infracciones en el Municipio de Cajeme es el uso del celular mientras manejan, afirmó el comandante de Tránsito Municipal, Roberto González Herrera.

El oficial dijo que los automovilistas que van manejando con el teléfono en la mano son detenidos y muchas veces no aceptan la infracción alegando que no hicieron nada malo. Sin embargo, el oficial destacó la importancia de crear la cultura de poner atención al circular por la ciudad en un vehículo motorizado.

“Tenemos que van conduciendo con el teléfono en su mano, de hecho, no aceptan la infracción cuando verdaderamente a esa razón se debe”

La segunda causa de infracción en la localidad es la falta de cinturón de seguridad, lo cual es primordial para salvar vidas al momento se un accidente.

“Siguen sin hacernos caso a lo que les recomendamos”, detalló González Herrera, quien aseguró que se está trabajando en la educación vial con miras a prevenir accidentes.