Mane de la Parra, un religioso en tres países

Mane de la Parra se verá paralelamente en México, Estados Unidos y España en diciembre próximo, al estrenarse “Juan apóstol, el más amado”, cinta que protagoniza.

El cantautor da vida a quien es considerado uno de los discípulos más queridos de Jesús de Nazareth, siendo testigo de su apresamiento y resurrección, así como de milagros como uno de pesca. “Se estrenaba en Semana Santa, sobre todo por el tema religioso, pero no se pudo por los tiempos y los lanzamiento que había, ahora será hasta fin de año”, indica.

El filme le significó, también, subir 14 kilos al intérprete de “Lo que ves es lo que soy” y “Te tuve y te perdí”.

“Pero, más allá de soñar con hamburguesa, no tuve ningún desequilibrio físico”, recuerda divertido Mane. “Lo difícil fue bajar, hacerlo con los primeros siete estuvo fácil, ya después el cuerpo mismo dice ‘¿qué pasó?’. Lo bonito de esta carrera es salir de la zona de confort, prestarle el cuerpo a un personaje es parte de esto”, subraya.

“Subir los kilos, comiendo todo lo que quería, me llevó cinco o seis semanas; bajarlos ya con nutriólogo, tres meses”, recuerda.

“Juan apóstol, el más amado”, es dirigida por Conrado Martínez (“Cómo matar a un esposo muerto” y “La teniente”), teniendo en el reparto a Livia Brito, Alicia Machado, Marjorie de Souza, Leonardo García y Sissi Fleitas.

El guión corrió a cargo de Edui Tijerina (Cantinflas). Mane debutó en cine en 2012 estelarizando la comedia romántica El cielo en tu mirada, a lado de Aislinn Derbez y Jaime Camil, que registro 800 mil asistentes.