“Maloro” no sustentó 200 millones de pesos

Por: Denisse Robles

Luego de que concluyera el proceso entrega recepción en el Ayuntamiento de Hermosillo, alrededor de 200 millones de pesos en partidas municipales no se encuentran sustentados, señalo el tesorero municipal, Martín Alberto Aspe Fimbres.

“Son cantidades que salieron de tesorería que no están respaldadas, por lo que fueron puntualizadas en las observaciones y le corresponderá a la contraloría definir si es algo grave”, comentó el funcionario.

Manifestó que en el proceso de entrega recepción que concluyó el pasado lunes, se realizaron cerca de 200 observaciones, entre las que además se puntualizan contratos no pagados y auditorías que no se solventaron en la pasada Administración.

En cuanto a los terrenos con los que se pagaron a proveedores pasados, mencionó que algunos están en revisión debido a que se encontraron anomalías, por lo que no se ha podido concluir la adjudicación de estos.

“No hemos podido continuar con los trámites. Debido a que se detectaron algunas anomalías, se encuentran en revisión”, puntualizó.