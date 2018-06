Malas calles y vandalismo contra transporte urbano

Limitan problemas expansión del servicio

Por: Roberto Aguilar

Hay un retraso en la expansión de las rutas de transporte público, por el mal estado de las calles de algunas colonias y el vandalismo que se registra en algunas otras, dijo Ramiro Félix Ross.

El delegado regional del Transporte señaló que, a pesar de los múltiples esfuerzos que se han realizado por cubrir la demanda en algunos sectores de la ciudad, esos dos puntos que golpean al transporte urbano los han limitado.

Se solicitó una ampliación de ruta en la colonia 16 de Junio, para la cual tendrían que ingresar por el fraccionamiento Aeropuerto, pero el acceso no está en buenas condiciones.

“Se necesitan adecuaciones del Municipio. Al final, el fraccionamiento Aeropuerto no está en condiciones para que pase el camión; además hay sitios que tienen el cableado muy bajo o están conectados irregularmente y no hay la altura para que pase el camión. Mientras eso no se arregle, no pueden exponer al usuario”, aseveró.

De los principales daños que las unidades reciben por el mal estado de las vialidades, dijo, están afectaciones en los muelles y el sistema completo de frenos.

Recordó que hace poco se invirtió una fuerte cantidad de dinero en arreglar los cristales de las unidades que han sido dañadas por el vandalismo, otro problema al que se enfrentan continuamente.

Invitó a la ciudadanía a tener paciencia para que se dé esta ampliación, sólo están en espera de que las autoridades municipales actúen para mejorar esos entornos.