Machismo frena lucha anticáncer

Denisse Robles

Hay mujeres en Hermosillo que no acuden a realizarse sus estudios ginecológicos debido a que la pareja se los prohíbe, señaló la directora de Atención a la Mujer, Karen Valles Sampedro.

“Dentro de la misma violencia psicológica que atraviesan muchas de las mujeres, la pareja les llega a prohibir que se revisen, que lleguen a realizarles una mamografía y un papanicolaou, por no tener problemas, muchas se detienen”, manifestó.

Valles Sampedro señaló que en la Dirección de Atención a la Mujer tienen una doctora que atiende a las mujeres que acuden por apoyo a esta dependencia, donde, tan sólo en el mes de octubre, se canalizó a 13 mujeres con la sospecha de cáncer de mama, al Centro Estatal de Oncología.

“El machismo, la violencia a las mujeres, va desde que te miren a que toquen o que te metan mano. Son algunas de las expresiones que nos han dicho las mujeres”, comentó.

LE GANA AL CÁNCER

Teresa de Jesús García Soto, el pasado 1 de octubre, concluyó con sus sesiones de quimioterapia. Fue sometida a una mastectomía, utiliza peluca y señala que las ganas de vivir son más fuertes que cualquier enfermedad.

Detalló que fue a finales de enero cuando le detectaron el cáncer en uno de los senos, junto con 19 ganglios cancerosos.

“Yo siempre he sido una persona que se revisa; la mamografía me la realicé en julio del año pasado y para enero ya tenía cáncer, fui de inmediato porque sentía en el pezón como que algo me jalaba y se hundía, pensé esto no es normal en mí. Fui con la ginecóloga y al siguiente día ya estaba con el oncólogo”, relató.

La sobreviviente señaló que se sentía asustada, sin embargo, siempre tenía presente que, si se deprimía o lloraba, no serviría de nada, menos en su condición; sabía que debía tratarse.

“Sin duda es una noticia impactante; lloré pero no debía dejarme caer. Me encomendé a Dios, que puede vencer hasta la muerte, y me dicen que ha sido un milagro por que en cinco meses ya termine mis radioterapias, y los doctores estimaban que serían unos dos años”, comentó.