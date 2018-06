Luto en el beisbol del Valle del Yaqui

In memoriam de Leopoldo “Poly” Valdez Cantú

Nació el 15 de noviembre de 1945 en el Campo 77, Municipio de Bácum, Sonora, y a la edad de 73 años se fue nuestro gran amigo, quien fuera pilar del beisbol de la Liga Interejidal por muchas temporadas. No pudo superar un padecimiento respiratorio y dejó de existir este martes 12 de junio a las 7:00 horas.

Tremendo cátcher, buen bat, con una viveza extraordinaria con la que supo ganarse la admiración de propios y extraños en la liga de beisbol, donde militó por muchos años con el equipo de sus amores: Cardenales del Campo 77.

A “Poly” se le va a recordar por tantas anécdotas que se han escrito en la pelota caliente de nuestra liga, fue todo un caballero dentro y fuera del terreno de juego, jugador vivo, pimientoso. Cuenta Pancho Navarrete que el primer campeonato de la Interejidal en la década de los 70 se le ganó al equipo de la Sonora Progresista en un quinto juego, celebrado en terreno neutral en Pueblo Yaqui, y en la novena entrada “Poly” Valdez llegó a la segunda base, salió rola para doble play y no dejó de correr, pasó por tercera y llegó quieto a home, al no consumarse la doble matanza y estando el juego empatado 2 por 2, ahí se coronó Cardenales con escore de 3 por 2.

El pitcher perdedor fue nada menos que el tremendo velocista “Pancho” Valencia, esto ocurrió en la temporada 1973-1974.

Fue un gran deportista. Introdujeron junto con su primo, Felipe Valdez, el futbol en el ejido Primero de Mayo y practicó volibol, basquetbol, entre otros deportes.

Realizó sus iniciales estudios en la Escuela Primaria Primero de Mayo del Campo 77, cursó comercio en la Escuela Espinoza, se graduó como cadete de la Escuela de Policía de Cajeme, Sonora y se jubiló con el grado de sargento.

Contrajo nupcias el 3 de julio de 1971 con Sara Vega Macías, con quien procreó cuatro hijos: Leo, Adriana Aglaeé, Sara Daniela y Miguel Valdez Vega.

Sus hermanos que le sobreviven: Graciela, Adrián, Alonso y Teódulo Valdez Cantú.

Su capilla ardiente está instalada en Zaragoza y Tlaxcala.

Descanse en paz, “Poly” Valdez Cantú, “Hombre Beisbol de la Interejidal”.