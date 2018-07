Lupita D’Alessio sigue enamorando

En la vida de Lupita D’Alessio muchas cosas han cambiado. Tras convertirse en cristiana, la intérprete desde hace algunos años decidió irse de la Ciudad de México a radicar a la orilla del mar.

Su look ha cambiado también, ahora luce una cabellera corta y platinada, su físico es otro, pero sin duda algo que al parecer nunca cambiará en la intérprete es su voz.

Con 64 años, D’ Alessio sigue enamorando, inspirando, enloqueciendo y emocionando a sus fans. El sábado por la noche, una vez más dio muestra de ello.

Con apenas un show de dos horas, la artista logró que sus fans vibraran al compás de “Ni guerra ni paz”, “Ese hombre” y “Como Té”.

El Auditorio Nacional lucía casi abarrotado, en sus intervenciones, Lupita decía que le hacía bien volver a la ciudad y por la respuesta del público, a los fans también les hacía bien ver a D’Alessio.

“Hola, buenas noches, saben algo, me hace muy bien regresar a la ciudad, verlos, compartir una noche con ustedes, es algo que a mi edad ya no puedo hacer tan seguido por aquello de los achaques, pero al ver su cariño eso se me va y ya no me importa”, dijo.

Fueron apenas 16 canciones las que ejecutó durante su show, peso esos temas fueron suficientes para corroborar el amor y cariño de los presentes, quienes tema a tema, coreaban, sentían y se emocionaban con cada una de las palabras que salían por la boca de la cantante.

En un show de D’Alessio hay melodías que serán indispensables y durante su espectáculo se hicieron presentes.

“Leona dormida”, “Inocente pobre amiga”, “Costumbres” y “Acaríciame” fueron algunas de ellas.

Entre el público había contemporáneas a Lupita pero también gente de generaciones más jóvenes, eso lo sabía la cantante y lo agradeció. Dio gracias a sus fans más veteranas por enseñar a sus hijos su música, sus temas y su talento.