Luis Rey no era malo: Chamín

Chamín Correa trabajó de cerca con Luis Miguel y Luis Rey. Según el compositor, no recuerda algo malo sobre el padre del cantante.

“Pintan mal a Luisito Rey. Yo así no lo conocí, era una muy buena persona, no lo vi hacer desmanes, ni regañar a Luis Miguel. Yo sí abogo por una buena conducta de él”, dijo el compositor y guitarrista.

Correa dijo recordar los días que compartía con padre e hijo, los momentos en que tocaban y cantaban juntos, sobre todo cuando Luis Miguel era más pequeño.

Asegura que está viendo la serie que produce Netflix. “Me parece muy interesante que hagan una serie de un gran artista. Ojalá que no discriminen tanto, porque es un gran muchacho y es una gran figura que nos ha dado mucho renombre a nosotros los mexicanos”, agregó.

Luis Miguel es conocido por siempre buscar la perfección en sus shows, incluso tiene pelas con sus músicos. Según el compositor, esa exigencia la aprendió de su padre.

“Yo estuve a lado de Luis Miguel desde chiquito, hay muchas cosas que no me gustan, que no puedo decir, pero para mí fue un buen papá y un buen amigo.

“No era drástico, le enseñó, le enseñó a cantar. Pero nunca vi maltrato ni mucho menos, y conviví mucho con ellos. Hay muchas cosas de la serie que yo no entiendo, porque yo no las viví”, dijo.

El compositor fue homenajeado en los premios Trayectoria que entregó la Sociedad de Autores y Compositores de México. Adelantó que está en proceso de escribir sus memorias y de grabar un disco con Manzanero.

LUISITO REY SIEMPRE FUE VISTO COMO EL ANTAGÓNICO DE LUIS MIGUEL

Carolina Rivera, quien estuvo a cargo del grupo de escritores de la serie Luis Miguel, lo dice claro: está basada en la vida del cantante, pero tiene ficción para que funcione a nivel dramático.

“No es un documental”, subraya.

“Hay cosas que se deben modificar para que funcione (la historia), no sabría decir qué porcentaje, pero vaya, habrá capítulos más fidedignos y otros con licencias creativas para que corriera el drama”, comenta.